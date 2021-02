Cvirus.- Es reprèn l'activitat en instal·lacions esportives obertes amb limitacions però gimnasos continuen tancats

Així ho ha explicat la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la seua compareixença d'aquest dijous per a explicar les mesures del primer pas de la desescalada a la Comunitat Valenciana, que també permetrà l'activitat física en instal·lacions obertes dirigides per professionals en grups màxims de quatre persones. No serà necessari utilitzar mascareta en aquest cas.

També per a la població d'infantil i primària es podrà participar fora de la jornada escolar en activitats en grup amb un màxim de quatre persones sense contacte físic i sense públic. Igualment, els entrenaments esportius hauran de ser sense públic .

Les competicions organitzades en categories i modalitats no oficials continuaran suspeses. Les competicions oficials o federatives d'àmbit autonòmic que atorguen dret d'ascens a l'àmbit estatal sí estaran permeses. Ací s'inclou també la competició professional de pilota valenciana. Totes elles seran sense públic.

En aquest cas, estarà permès utilitzar vestuaris i dutxes per a les persones federades en competicions expressament autoritzades en l'àmbit estatal o internacional.

D'altra banda, les competicions a l'aire lliure en espais naturals o en la via pública estaran permeses, però no podran participar més de 150 persones de forma simultània.