Puig: "El 8M és una reivindicació necessària, però enguany no pot ser en el carrer de manera massiva"

Puig, en la roda de premsa per a informar de la desescalada, ha assenyalat que en la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació davant la Covid-19 celebrada prèviament han coincidit que el 8M és una reivindicació "necessària", però que enguany no es donen les condicions epidemiològiques per a celebrar-ho de forma massiva en el carrer.

No obstant açò, ha apuntat que existeixen "altres alternatives" que s'exploraran amb les organitzadores per a buscar espais alternatius al carrer. En eixe sentit, ha recalcat que malgrat el descens en la corba de contagis encara estem en una situació "difícil" i per açò s'han d'adoptar totes "les mesures oportunes perquè no existisca un perill que es puga evitar".

En eixe sentit, ha incidit que la seua posició és "molt clara": "Cal limitar al màxim un espai on es poden produir contagis i celebrar el 8M de manera diferent a les manifestacions massives perquè no és prudent