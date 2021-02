El PP assegura que una empresa del germà de Puig "va pagar 24.000 euros a una altra on el president cobra dividends"

Així ho ha desvetlat la sessió de control en Les Corts, en el torn de preguntes a Puig (PSPV), denunciant que es tracta "d'una altra connexió entre el càrtel dels germans Puig i el president".

Aquestes empreses, ha advertit, "estan donant molt de treball a la justícia: Tant és així que la unitat de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil tracta de desembolicar l'entramat creat per la seua família per a folrar-se a força de subvencions, el Registre Mercantil analitza amb lupa els seus comptes, la Junta de Contractació de l'Estat està instruint un procediment per a prohibir-los contractar amb l'administració i l'Agència Tributària rastreja els seus pagaments".

Fruit d'aquesta "minuciosa anàlisi" ha afirmat que han trobat "un miracle: Els casos, els seus casos, s'ajunten en un paper, un dels documents de Mas Mut, empresa del seu imputat germà, on s'arrepleguen 24.392 euros pagats a Pecsa, l'empresa de la qual Puig té accions".

"El negoci és redó: farceix a subvencions públiques l'empresa dels seus germans, després Mas Mut realitza pagaments a Pecsa i, finalment, el president rep 18.000 euros en dividends en els últims anys", ha asseverat.

I ha reclamat, en relació a les paraules de l'últim ple de la vicepresidenta portaveu del Consell, Mónica Oltra: "Si els germans no es trien però la corrupció sí, per què no deixa vosté d'encobrir-la?".

OLTRA: "ÉS VERITAT, LA JUSTÍCIA TÉ MOLT DE TREBALL"

Com a rèplica, Oltra (Compromís), s'ha limitat a afirmar que "és veritat que la justícia té molt de treball, molt molt de treball", i ha enumerat casos com Gürtel, Fitur, Emarsa o Blasco. "No té fi el vostre, desentranyar tota la corrupció del PP i la manta de la qual està tirant Bárcenas pot portar lustres", ha augurat.

Per contra, ha desvetlat que la Generalitat ha recuperat els diners de la responsabilitat civil dels condemnats per Gürtel-Fitur per quasi 300.000 euros. I ha preguntat als 'populars': "Vos acordeu qui governava, on estava Isabel Bonig -presidenta del PPCV i exconsellera-, on estava Eva Ortiz?".