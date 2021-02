La decisión de Irene Rosales en sus redes después de las críticas e insultos recibidos

En un momento dado ya harta, ya cansa. Es lo que le ha ocurrido a Irene Rosales, que viendo cómo no cesaba de recibir insultos y críticas poco constructivas ha tomado la decisión de bloquear a varias seguidoras, algo que luego ha denunciado públicamente.

Es cierto que estar en el foco mediático y tener un enorme número de followers (casi 650.000 en el caso de la sevillana) puede conllevar cierta cruz, pero nada justifica tener que aguantar estoicamente todos los comentarios despectivos que se reciben a diario.

De ahí que la esposa de Kiko Rivera haya publicado varias stories para explicar qué ha hecho esta semana. Primero fue el pasado miércoles, cuando la colaboradora de Telecinco se mostró molesta no solo por recibir tantos mensajes negativos, sino porque estos proviniesen en su totalidad por parte de otras mujeres.

"De buena mañana he bloqueado a 60 perfiles... Y lo que más pena me da es que todos son de mujeres", escribió en su Instagram dejando evidencia de su enfado, algo que recientemente ya hizo Marta López, la pareja de Kiko Matamoros, explicando su malestar por la rivalidad entre mujeres en lugar de buscar la sororidad y el entendimiento mutuo.

Irene Rosales bloquea a varias seguidoras. Instagram Irene Rosales

"La realidad, y muy triste, es que 9 de cada 10 comentarios nocivos que recibo (y también mis amigas) son de mujeres. Algo claramente se está haciendo mal con respecto a la educación en la sociedad. [...] Ojalá esto cambiase, y ojalá hubiese más mujeres (que las hay, y muchas) que se alegrasen por el bien ajeno. [...] Me gustaría que las mujeres dejásemos de juzgarnos y machacarnos entre nosotras", aseguró la influencer.

Irene Rosales, que de sobra es sabido que no está pasando por su mejor momento debido a la disputa que mantienen su marido y su suegra, Isabel Pantoja, ha ahondado este mismo jueves en las razones que han motivado su drástica decisión.

Irene Rosales denuncia los comentarios que recibe. Instagram Irene Rosales

Primero, con una "pequeña pincelada" de los comentarios que recibe. "No sé por qué me siguen todas aquellas personas que me insultan", dice antes de exigir que se laven la boca para hablar de su madre o explicando que no son "críticas objetivas", como dicen algunos de los mensajes que le llegan, cuando la llaman "HP" o añaden que se merecía la muerte de sus padres.

Ante ataques de cuentas como una que se autonombra "ejércitopantoja", Rosales explica: "Sois muchos los que me decís que no haga caso, pero ya cuando tocan a mis padres y a mis hijas, exploto". Asimismo, y asegurando que siempre que ha dicho algo ha sido por experiencia propia y sin meterse "absolutamente con nadie", termina de forma tajante: "¡Dais asco!".