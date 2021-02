Ana Rosa Quintana se ríe del acento gallego y Patricia Pardo la reprende en directo

En El programa de Ana Rosa emitido el 23 de febrero, todo se había desarrollado con normalidad durante casi tres horas hasta que realizaron una conexión con la redacción para hablar de una estafa perpetuada por tres hermanas que habían sido arrestadas.

Una de estas estafadoras ponía acento gallego "para intentar ganarséla" decía la compañera de AR, desde la redacción del magacín, en referencia a las víctimas de esta estafa. Cuando esta terminó de dar la noticia, la conductora del programa estaba riéndose y comenzaba a pedir disculpas a Natalia, la periodista que había en redacción, en el momento en que Patricia Pardo saltó.

"Estás descojonada. A mí no me hace ni pizca de gracia", le espetaba en directo, en un tono que se podría interpretar de broma por la cara de la colaboradora. "De hecho me indigna profundamente" y continuaba diciendo que está "harta de que utilicen el acento gallego para hacernos parecer más ingenuos o más cándidos. Que los gallegos no somos tontos".

A medida que Pardo iba hablando se notaba su creciente enfado ante la risa de su jefa. Mientras, Quintana no podía dejar de reír. "No te ofendas, a mí me ha hecho gracia lo del acento gallego, Patricia. Los andaluces están también muy hartos de que se utilice el acento andaluz...", Pardo no la dejaba terminar, pero al final los colaboradores de la mesa trataban de rebajar la tensión con algún chiste.

Esta no fue la única polémica de Ana Rosa ayer. Como aniversario del 23-F se hizo un evento de conmemoración al que acudieron los reyes y representantes de los diferentes partidos políticos.

La presentadora de AR recalcó que le parecía raro que el representante de Podemos, Pablo Echenique, no hubiera saludado al rey y simplemente pasase por delante sin hacer mayores aspavientos.

Echenique le contestaba más tarde en Twitter, compartiendo el vídeo de Quintana, y explicando que una mano debe usarla para mover la silla y la otra no la puede levantar, con lo que le era imposible llevársela al pecho en señal de respeto a su majestad.

Estimada @anarosaq, con la derecha conduzco la silla y la otra no la puedo levantar, así que llevarla al corazón... Me paré el mismo tiempo que todos, incliné un poco la cabeza y di los buenos días al rey, sólo que fuera de tu encuadre. Ya manipuláis con cualquier gilipollez 😂 pic.twitter.com/phrGiwkESA — Pablo Echenique (@PabloEchenique) February 23, 2021

Ana Rosa Quintana no se ha pronunciado al respecto de esto, pero parece que ayer sus comentarios y reacciones no gustaron ni dentro ni fuera de su plató. Es inevitable que, capitaneando un programa de más de tres horas, no surjan este tipo de rifirrafes entre la presentadora y sus colaboradores (o incluso entre ella y la clase política).