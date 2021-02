Turisme.-HOSBEC preveu una reserva "massiva" de turistes britànics per a tot estiu: "Hi ha ganes de venjar-se del virus"

"Hi ha ganes de venjar-se del virus, i per a venjar-se del virus no hi ha res millor que anar-se'n de vacances", ha reivindicat el seu president, Toni Mayor, en declaracions després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer.

Per a la patronal, la desescalada ha d'anar sempre en funció de l'evolució sanitària, però confia que l'"espectacular" recuperació dels últims dies es mantinga per a 'salvar' almenys la temporada d'estiu, ja que veu "complicat" tornar a viatjar en Setmana Santa sense descartar-ho.

Encara que és "difícil" fer previsions a mitjà termini, confia que les dades puguen donar "una alegria inesperada en els pròxims mesos", després de la desacceleració de contagis tant a la Comunitat Valenciana com en la resta d'Espanya. També espera que la vacunació siga massiva i progressiva a partir d'abril per a donar confiança als turistes.