CHA pide al Gobierno de España que muestre voluntad para actuar en el tramo de la N-260, Fiscal-Túnel de Balupor

El presidente de CHA, Joaquín Palacín, ha recordado que "la mejora de estos 14 kilómetros es fundamental para la vertebración de la comarca de Sobrarbe, pero parece ser que el Gobierno de España no quiere entenderlo, dilata en el tiempo la mejora de esta carretera como dilata el plan de restitución para los pueblos afectados por el descartado embalse de Jánovas".

CHA ha apuntado que, según la información aportada por el Gobierno de España, el proyecto se encuentra en tramitación ambiental, pendiente de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico formule Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable."Es decir, falta obtener la DIA positiva, redactar el proyecto, aprobarlo y licitar las obras, casi nada".

Palacín ha dicho que "no se ha avanzado nada desde mayo de2013 cuando el trazado entonces propuesto no obtuvo la declaración de impacto favorable, porque el Ministerio de Fomento optó por la opción más lesiva para el territorio y sin contar con el consenso de los vecinos y vecinas".

El presidente de CHA ha manifestado que "si posteriormente se hubiera optado por dividir el proyecto en dos tramos, Fiscal-Lacort, y Lacort-Túneles de Balupor, el primero con más kilómetros y con menos dificultades debería de estar ya acondicionado, pero es evidente que el Gobierno de España no tiene voluntad de intervenir en este tramo carretero que coincide en su totalidad con la parte del valle que el Gobierno de España quiso inundar durante décadas con la construcción del embalse de Jánovas, proyecto hidráulico que sirvió de excusa para no mejorar esta vía de comunicación y no invertir en la zona", ha explicado Palacín.

Desde Chunta han subrayado que el acondicionamiento de estos 14 kilómetros es fundamental para la vertebración de la Comarca de Sobrarbe puesto que a través de ellos se accede a numerosos pueblos del valle del Ara y a Ordesa, pero parece ser que el Gobierno de España no quiere entenderlo, dilató la reapertura de la carretera Yebra de Basa-Fiscal, dilata en el tiempo el plan de restituciónpara los pueblos afectados por el descartado embalse de Jánovas y dilata la actuación en esta carretera".

Palacín ha finalizado diciendo que "no vamos a reblar, y denunciaremos las veces que sea necesario esta situación, queremos que el valle del Ara sea un valle vivo, si o si".