Los sindicatos demandan a la Xunta instrucciones claras y transparencia en el proceso de vacunación de los profesores

La directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, se ha reunido de forma telemática con las organizaciones sindicales que representan al profesorado en Galicia para detallar los planes del Ejecutivo autonómico para adelantar las vacunaciones a los docentes menores de 55 años.

Según ha trasladado al responsable autonómica, el objetivo del Gobierno gallego es que todos los profesionales con estas características cuenten con la primera dosis a finales de marzo o principios de abril, en la línea de lo manifestado esta misma mañana por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

Al tratarse de la vacuna de 'AstraZeneca', la segunda dosis no se podrá administrar hasta después de un plazo y un intervalo de entre 10 y 12 semanas con respecto a la primera. Por otro lado, no será obligatoria, pero los docentes que opten por no vacunarse deberán dejar constancia por escrito de su decisión.

La CIG-Ensino trasladó a Durán las quejas trasladadas este mismo lunes al conselleiro de Educación, Román Rodríguez, por el "caos y malestar" que se ha generado en los centros y que "no se puede volver a repetir".

"Un ejemplo de la descoordinación fue la recepción de SMS inesperados a profesorado convocado con independencia de su edad", ha explicado la organización, que incidió en la "necesidad de dotar de mayor transparencia" a la campaña y de informar "correctamente" a todos los sectores afectados.

En todo caso, ha añadido, ambas Consellerías se comprometieron a mantener reuniones de control quincenal sobre la evolución de la campaña de vacunación. La CIG ha solicitado a Educación una reunión "cuanto antes" para trazar la prioridad de los colectivos dentro del personal de los centros en caso de que la escasez de vacunas lo aconseje.

EVITAR EL "CAOS"

ANPE, por su parte, ha pedido a su vez "una reunión urgente" y que la Consellería de Educación emita, a lo largo de este martes, unas instrucciones "claras y detalladas" sobre el plan de vacunación del profesorado que empezará masivamente a partir del miércoles.

"Debe evitarse por todos los medios el caos generado en el día de ayer y de hoy con las pruebas de inicio de dicho plan", ha señalado, además de la necesidad de aclarar "aspectos y dudas" sobre la vacunación de embarazadas, docentes especialmente vulnerables, supuestos de efectos adversos o los lugares de vacunación para profesorado con destino provisional.

Desde CC.OO. Ensino, por su parte, solicitaron la vacunación "de todos y todas las trabajadores de la enseñanza" que ha defendido como "el colectivo prioritario", sobre todo a aquellos trabajadores "que tiene contacto directo con el alumnado.

Por ello, han pedido que se establezca una relación dentro del colectivo para que aquellos profesionales sin docencia directa no tengan preferencia sobre los que imparten aulas, como es el caso de liberados sindicales, personal asesor o de formación.

Finalmente, FeSP-UGT ha solicitado también una reunión urgente con la Consellería para tratar las posibles modificaciones en los criterios y seguir la evolución del proceso, y han criticado el "rebumbio creado en estos dos días" debido a la falta de información de la Xunta, que "se podría haber evitado" con una reunión previa.