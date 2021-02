Tyler Posey, protagonista de 'Teen Worlf', confiesa su mala experiencia en OnlyFans: "Me siento como un objeto"

Tyler Posey sorprendió a sus fans en septiembre de 2020 al anunciar que iba abrirse una cuenta en OnlyFans. Sin embargo, varios meses después, el protagonista de Teen Wolf ha confesado que su experiencia en la plataforma no ha sido todo lo buena que esperaba.

"Quiero estar más cerca de mis seguidores y ser más real con ellos", dijo en su día. Pero parece que aún no ha encontrado su sitio en este portal donde su contenido mayoritario es erótico.

"Realmente, es una especie de drenaje mental. Te sientes como un objeto en OnlyFans. Intento por todos los medios ser lo más artístico posible con el contenido que publico, porque no quiero que sea solo porno, ¿sabes?", explicó en una entrevista con E! Online. "Eso no es lo que hago y no quiero quitarle el sitio a la gente que lo hace. Sólo quiero ser artístico y estar en contacto con mis fans".

"No puedo posar desnudo y tomarme a mí mismo en serio", añadió Tyler Posey, quien nunca ha dudado en mostrar su lado más natural y sensual en otras redes. "Es raro, es algo estúpido, me siento como un objeto. Todavía estoy tratando de averiguar mi sitio en esto y ya veremos a dónde va".