La futura línia 11 de Metrovalencia es construirà alhora que es prolonga la 10

Les dues ampliacions de la línia 10 de Metrovalencia es realitzaran al mateix temps una vegada s'active el traçat entre el cèntric carrer Alacant i el barri de Natzaret al començament de 2022.

D'aquesta manera, tant la prolongació de la L10 des de Natzaret fins a la Marina com la futura L11, que discorrerà des de la Ciutat de les Ciències cap als carrers Menorca i Juan Verdeguer per a arribar a l'actual parada de Grau-Canyamelar, tindran la mateixa prioritat.

Així ho han confirmat aquest dilluns des de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat després de la reunió dels màxims responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) amb l'Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, a la qual han exposat el projecte per a prolongar la L10 al llarg de la façana marítima anunciat dissabte passat pel conseller Arcadi España.

En la trobada, la gerent d'FGV, Anaïs Menguzzato, i i el director d'Explotació, Tomás Cebrián, han informat els dirigents veïnals sobre l'avanç actual de les obres de la L10 i de la necessitat de la prolongació per a connectar la línia a la xarxa actual i poder desmuntar el depòsit provisional que s'està construint en el barri.

A primera hora del matí, l'alcalde de València, Joan Ribó, havia afirmat que considera "prioritària" l'ampliació i finalització de la línia 10 de Metrovalencia, en l'actualitat en obres, abans que escometre l'execució i desenvolupament de la línia 11.

El primer edil ha explicat que la setmana passada va demanar una reunió amb aquest departament autonòmic per a abordar diferents temes que afecten la capital valenciana i ha avançat que la trobada es mantindrà aquesta setmana. Així mateix, ha assenyalat que en eixa reunió es tractaran, entre altres assumptes, eixes dues línies de Metrovalencia.

"Ens felicitem que uns dies abans es traga aquesta ampliació", ha dit sobre la línia 10. En aquest sentit, ha afirmat que "a l'Ajuntament, a la Marina i a l'Autoritat Portuària els interessa moltíssim la prolongació de la línia 10", així com "al barri de Natzaret, entre altres coses, perquè allí hi ha uns tallers provisionals que hauran de romandre mentre no estiga prolongada" aquesta connexió. Així, Ribó ha assegurat que és del "màxim interés" ampliar la línia 10 de Metrovalencia i ha asseverat que indicarà a la Conselleria que la seua ampliació és "prioritària". D'aquesta manera, ha considerat que eixa actuació "s'ha de començar abans".

"Per això m'ha preocupat veure que hui ja s'estava parlant de la línia 11. S'ha de començar (l'ampliació de la 10) abans que la 11. Si es pot fer tot alhora, estupend. Però els recursos són limitats", ha plantejat.