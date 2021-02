El enfado de Dani Rovira y Ana Guerra

Dani Rovira y Ana Guerra podrían ser la pareja sorpresa de este otoño raro. Desde hace unos días son varios los que han hecho esparcir la noticia por redacciones y entre fotógrafos. Un rumor que se convirtió en noticia este pasado fin de semana y que se basa en la evidente complicidad entre ellos y los mensajes pastelosos que se dedican en las redes sociales. Sin embargo, todo podría haber sido una falsa alarma. Desde el viernes fuentes cercanas a los protagonistas negaron reiteradamente que entre ellos se hubiera iniciado una relación sentimental.

Ya entonces me explicaron que entre la cantante y el actor solo hay un afecto muy reciente y que, en ningún caso, mantienen contactos más allá de los que definirían cualquier amistad. No hay, insisten, anocheceres ni amaneceres en camas ajenas. Celosos de su intimidad, ambos niegan en privado que hayan iniciado un noviazgo y, aunque no quieren ofrecer más detalles, advierten de que se están difundiendo datos que no se corresponden, en ningún caso, con la realidad que ellos viven.

Tanto es así que me aseguran que Rovira está molesto y que no le han sentado nada bien las indirectas de algunos de sus compañeros. Aunque es donairoso, no pasa por alto aquello que solo le incumbe a él. Por su parte, Ana ha declinado hacer declaraciones a 20 minutos. Al tiempo le pido tiempo...