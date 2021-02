Un jutge deixa en llibertat amb mesures un home detingut per tancar un ancià en una caseta a Silla per a robar-li

El Jutjat d'Instrucció número 4 de Carlet, en funcions de guàrdia, ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars per a un home detingut per presumptament tancar un ancià en una caseta a Silla (València) per a robar-li.