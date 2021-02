'Misteriosamente hoy': este fue el homenaje que dejó Pau Donés a su perro Fideos

"Mayo 2020. Vall d’Aran. Lleida. Simplemente me gustaría hacer un vídeo en el que se me vea con mi perro Fideos, juntos paseando por la montaña, retozando sobre la hierba, gozando del cielo infinito, del sol, de la naturaleza que nos rodea, disfrutando del momento sin pensar en nada. Simplemente eso, sin más. Fideos, yo y la montaña, conseguir transmitir esa sensación me haría feliz".

Este era el mensaje escrito por Pau Donés en una canción publicada tras su fallecimiento por el grupo Jarabe de Palo. Misteriosamente hoy es un tema del cantante que rebosa alegría y, al igual que Eso que tu me das, es un canto a la vida.

Una canción llena de vida

Se trata de una de las canciones incluidas en el último álbum del grupo musical titulado Tragas o Escupes, que esperaba ser su regreso a los escenarios. Pau Donés falleció el pasado 9 de junio de 2020 tras una dura batalla contra el cáncer que padecía desde 2015.

Misteriosamente hoy fue lanzada en diciembre de 2020 y en el videoclip aparece Pau Donés junto a su perro Fideos mientras disfrutan del espectacular entorno natural del Valle de Arán donde el cantante se retiró para pasar sus últimos días rodeado de su familia y amigos.

"Misteriosamente hoy, no echo de menos. Misteriosamente hoy, a nadie espero. Misteriosamente hoy, todo está en calma. Misteriosamente hoy, nada me falta", dice la letra de la canción.