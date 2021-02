Así es 'Eso que tú me das' de Pau Donés: un documental lleno de frases inspiradoras y llenas de vida

"Dignidad, amor, sencillez, sabiduría, risas, felicidad. Y mucha mucha vida". Así define el periodista Jordi Évole su última conversación con el músico Pau Donés antes de morir, y que ha quedado plasmada en el documental Eso que tú me das, que este domingo emite en abierto La Sexta a las 21.25 h.

Esta última entrevista con el cantante de Jarabe de Palo, realizada tan solo 15 días antes de su fallecimiento, transmite "mucha vida, mucha emoción, incluso humor. Una experiencia única", ha asegurado Évole en Twitter.

"Yo estoy aquí para hablar de la vida, no de la muerte. Desde que me dijeron 'te vas a morir' a mí me interesa más la vida", cuenta Donés en el documental.

Évole ha reconocido que grabar la entrevista con Pau Donés fue todo un aprendizaje. "Pau tiene una manera de afrontar lo que le viene que te transmite mucha paz, y ha tenido una vida con golpes duros. En el documental, por ejemplo, hablamos del suicidio de su madre", contó a Mamen Mendizábal el pasado octubre, coincidiendo con su estreno en cines el pasado 30 de septiembre.

El éxito de Eso que tú me das en la gran pantalla lo ha convertido en el documental más visto en la última década y se ha mantenido varias semanas como número uno en taquilla. Gran parte del dinero recaudado estaba además destinado a la investigación contra el cáncer en el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), el hospital que trató el cáncer a Pau Donés.

Según Évole, "lo que acabas sacando es que una persona que está en ese trance lo que está transmitiendo es vitalidad. Le encantaría tener una prórroga, incluso la pide y me dice que la querría 'de otra vida', pero acaba diciéndome 'bueno, me conformo con llegar a los 70", ha recordado.

Tras su conversación con Pau Donés, Évole ha reconocido que este último año se ha sentido "muy acompañado" por el músico catalán "Seguramente el año más intenso de nuestras vidas. Y le agradezco la herencia que nos deja", ha escrito en Twitter.

Aquellos que ya lo han disfrutado en cines lo han valorado muy positivamente en las redes sociales. Tal y como lo ha descrito la presentadora de Antena 3 Noticias, Mónica Carrillo, "la última charla de Pau Donés con Jordi Évole te coloca frente al espejo de la muerte, pero sobre todo te hace mirar con esperanza a la vida".

"Eso que tú me dases durísimo e inspirador a la vez. Qué importante es la visibilidad y la naturalidad frente a cualquier tabú. Una lección de vida de la mano de Pau Donés", describía Ana, una usuaria de Twitter.

"Eso que tú me das es un documental de aprendizaje a la viday la superación de los miedos por encima de todo. Gracias Pau por dar esa lección", sostiene otro tuitero en la red social.