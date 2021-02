El mensaje de Raquel Sanz, viuda del torero Víctor Barrio, a Pablo Hasel: "Ten agallas para enfrentarte a la condena"

La monarquía o las víctimas del terrorismo no fueron las únicas a las que ofendió el rapero Pablo Hasel en sus canciones o sus redes sociales. También el torero Víctor Barrio, fallecido por una cogida en Teruel en 2016, fue víctima de sus burlas. Ahora que Hasel ha sido encarcelado, la viuda de Barrio le responde.

Cuando Barrio murió tras una cornada producida el 9 de julio de aquel 2016, Hasel tuiteó: "Si todas las corridas acabaran como la Víctor Barrio, más de uno íbamos a verlas".

Ahora, después de que Pablo Hasel haya sido encarcelado por enaltecimiento del terrorismo, Raquel Sanz, la viuda del torero segoviano, ha enviado un mensaje al rapero.

"Hoy me toca a mí decir: 'Si todas las denuncias acabasen como la de Pablo Hasel, más gente denunciaría'. Si eres tan valiente como para cometer un delito, ten las mismas agallas para enfrentarte a la condena por el mismo", escribió en Twitter Raquel Sanz.

El tuit de la periodista sepulvedana, que compartía la noticia de la detención del rapero catalán recibió más de un millar de 'me gusta', con más de 400 retuits y 130 respuestas, en su mayoría de apoyo.

Además, Sanz envió un mensaje a Podemos por criticar el encarcelamiento de Hasel: "No habría normalidad democrática si alguien cometiese un delito y no fuese juzgado y condenado por ello. Queréis que los vuestros hagan lo que les plazca y no haya consecuencias, pero cuando son vuestros hijos los que sufren los delitos, otro gallo canta, ¿verdad? Doble vara de medir".