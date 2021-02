La Biblioteca Central acoge la presentación del álbum ilustrado 'Ella', de Paula Vallar

La obra 'Ella' es un álbum ilustrado que narra el encuentro entre una perrita y una chica que estaba viajando en bicicleta y trata acerca de cómo se cruzan sus caminos, qué sucede cuando ellas deciden emprender la aventura juntas y el cariño que desde el primer momento existe entre ambas.

Se trata de un álbum ilustrado de tapa dura, impreso sobre papel reciclado, que cuenta con 48 páginas y un folio suelto impreso donde aparece una relación de nombres e emails de diferentes asociaciones y protectoras de Cantabria y alrededores, ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

El objetivo no sólo persigue abordar el tema del respeto a los seres vivos, el cuidado y la responsabilidad de tener un ser vivo como compañero de vida, sino que también se busca dar a conocer la labor de todos estos grupos y personas y, de esta manera, tratar de fomentar la adopción responsable y la ayuda a mejorar esta situación.

Asimismo, esta historia nace de la propia experiencia, en la que su autora cuenta una "gran aventura" que aún hoy tiene la suerte de vivir, ya que 'Ella' sigue con su perrita.

El aforo del que dispone este acto es de 28 plazas y se transmitirá también en directo a través del canal de YouTube de la Biblioteca Central de Cantabria.

La autora Paula Vallar Gárate (Santander, 1988) estudió Bellas Artes en la UPV/EHU y cursó su último año en la Universidad de Oporto, Portugal. También tiene el Máster en Profesorado en la Universidad de Granada, con la especialidad en Dibujo, Imagen y Artes Plásticas.

Desde entonces, Vallar Gárate ha ilustrado diferentes libros como 'La voz común' de Antonio Orihuela, 'El brujo mangachuscos' de Manuel Ferrero y 'Las estrellas siguen creyendo en nosotros' de Luna Gutiérrez.

Además, ha realizado diversas exposiciones individuales y colectivas como 'Madrigueras', 'Hibaku', 'We*ve always been there', 'Beatrix', 'Las palabras soñadas' y 'Tejiendo futuro'.

Al margen, ha ilustrado proyectos de diferente naturaleza como el diseño del disco 'Natura' de Parus, el audio libro de Inés Fonseca 'Recuerdos de sombras' y el programa de actividades del Palacio de Festivales.

A nivel de reconocimientos, Vallar Gárate ha obtenido el segundo premio en el Encuentro Internacional de Ilustraçao de Sao Joao de Madeira y premios en concursos de pintura rápida en Astillero, Santoña y Santander.

SÁBADOS DE CUENTO EN LA BBC

Por otro lado, el sábado, 27 de febrero, tendrá lugar una nueva sesión de cuentacuentos dentro del ciclo mensual 'Sábados de cuento en la Biblioteca Central', una actividad que forma parte de la programación de fomento de la lectura de la Biblioteca y que está dirigida sobre todo a público infantil y familiar a partir de cuatro años.

En esta ocasión, la invitada del mes de febrero será la narradora Marta San Román, una profesora que compagina su vida docente con la narración de cuentos.

De esta manera, la actividad consistirá en historias diferentes y divertidas intercaladas con adivinanzas y juegos de palabras para que los niños puedan participar del espectáculo y de las marionetas.