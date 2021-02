Fuentes iniciará esta semana una ronda de contactos con todos los sectores para conocer sus problemas y dificultades

"Queremos ayudar de la forma que podamos desde el Legislativo", ha explicado y ha precisado que iniciará esta ronda a partir del miércoles, tras la celebración del pleno ordinario de los días 23 y 24 e incluirá a sectores en crisis como los hosteleros.

Esta es una de las iniciativas que impulsará el jefe del Legislativo autonómico dentro de los actos de conmemoración del XXXVII aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que este año ha visto aplazado "para cuando corresponda" el tradicional acto en las Cortes en el que se entregaba la Medalla de Oro que el pasado año, el primero de la actual legislatura, recibió CERMI como muestra del compromiso de la Institución con el Tercer Sector.

Con el deseo de que la conmemoración del 38 cumpleaños del Estatuto de Autonomía se pueda llevar a cabo "lo antes posible", "como se merece", "con todas las garantías" y cuando la situación sanitaria esté "más controlada", Fuentes ha reconocido que este no es un tiempo de celebraciones ya que la prioridad ahora es "derrotar al virus" y, "sobre todo", amortiguar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales que están lastrando a los ciudadanos.

Fuentes ha apelado en todo momento la "responsabilidad de todos" que se impone en plena tercera ola del coronavirus para justificar el aplazamiento del acto tradicional de cada 25 de febrero cuando sí tiene previsto leer una declaración institucional en la que trasladará el apoyo del Legislativo "a todos los ciudadanos que lo están pasando tan mal"."Será un mensaje de ánimo y un mensaje para recordar que ese lugar común en el que nos tenemos que unir y en el que nos sentimos muchísimo más fuerte es el Estatuto de Autonomía", ha avanzado Luis Fuentes en una entrevista a Europa Press en la semana previa al XXXVIII aniversario de la máxima norma de convivencia.

Además y ante la imposibilidad de poder llevar a cabo la tradicional jornada de puertas abiertas, "un día maravilloso", ha rememorado con nostalgia el presidente de las Cortes, este año se ha decidido programar actividades a lo largo de toda la semana que comenzarán el lunes con la presentación de un recorrido virtual por el Parlamento para hacer más cercana la política, las administraciones y su "emblemático edificio".

Entre las renuncias que ha provocado la pandemia del coronavirus, Fuentes ha recordado con pena que las Cortes lleven ya "casi un año entero" sin recibir a los escolares. "Era maravilloso recibir a alumnos todos los días con su cara de alegría y de ilusión (...) venían, se sentaban en todos los escaños (...) hacen preguntas que no te esperas, son mucho más incisivos que los periodistas en algunos casos", ha bromeado el presidente que ha rememorado que le suelen preguntar si los procuradores le hacen caso, ante lo que ha asegurado que, en su opinión, los diputados autonómicos se comportan "bastante bien" dentro de lo que es un debate parlamentario, si bien no ha ocultado que cuando se pasan las líneas con "cierta falta de educación" o con valoraciones que no se corresponden con ese debate hay que pararlo.

En este sentido, entre las iniciativas que se van a poner en marcha coincidiendo con el XXXVIII Aniversario del Estatuto de Autonomía ha significado la presentación de unas unidades didácticas elaboradas para los colegios y para los institutos de la Comunidad para que conozcan mejor el funcionamiento del Legislativo y "sobre todo" para contribuir a la formación de las futuras generaciones de Castilla y León en los valores democráticos que "tanta falta nos hace", ha asumido.

Finalmente, Fuentes ha hecho especial hincapié en un "proyecto muy bonito" para la actualización y mejora del 'Estatuto de Autonomía de Lectura Fácil', una iniciativa en la que colabora la asociación Plena Inclusión y que permitirá hacer más accesible la lectura del texto con explicaciones de los términos legales más complejos.