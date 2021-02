El zasca de Risto Mejide a Podemos al destapar su estrategia: "Hay que tenerlos muy..."

El presentador de Todo es mentira, Risto Mejide, ha respondido en Twitter a las críticas lanzadas desde Podemos en la misma red social al programa de Cuatro a raíz de las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasel.

Un comentario de la colaboradora del programa, Verónica Fumanal, sobre la actitud de la formación morada y, concretamente, de Pablo Echenique, ante los altercados violentos en Cataluña tras la detención de Hasel fue el detonante que provocó dicho cruce de críticas.

"Hace un rato nos decían en Todo es mentira que menos tuitear y más presentar cambios en las leyes para que lo de Pablo Hasél no vuelva a pasar. Eso ya lo hicimos la semana pasada. Quizás deberíamos tuitear más para que la gente se entere, porque en la TV, difícil", señalaba Podemos en su cuenta oficial en Twitter.

El tuit de Podemos iba acompañado por un vídeo con un fragmento de lo comentado por Fumanal en el programa de Cuatro, que se preguntaba lo siguiente: "¿Por qué no reforman el código penal para que lo que ha hecho Hasel no sea delito?".

Hace un rato nos decían en @todoesmentiratv que menos tuitear y más presentar cambios en las leyes para que lo de Pablo Hasél no vuelva a pasar.



Eso ya lo hicimos la semana pasada.



Quizás deberíamos tuitear más para que la gente se entere, porque en la TV, difícil. pic.twitter.com/tLyJn6Wwtw — PODEMOS (@PODEMOS) February 18, 2021

Tras este tuit, Risto Mejide ha salido al paso en la misma red social y ha cargado contra la formación morada. "Señalar a periodistas y a medios. Un partido que está en el gobierno. Y luego exigir una democracia plena. Hay que tenerlos muy gordos. Pero mucho", ha indicado.

Señalar a periodistas y a medios. Un partido que está en el gobierno. Y luego exigir una democracia plena. Hay que tenerlos muy gordos. Pero mucho. https://t.co/HZMd8yycIX — Risto Mejide 🕶 (@ristomejide) February 19, 2021

El desencuentro no terminó ahí, y poco después Podemos respondía con sorna al presentador: "Perdona, Risto Mejide, la próxima vez que desinforméis o mintáis a vuestra audiencia en Todo es mentira nos callaremos. NO. Si no os da miedo la verdad, no debería preocuparos rectificar o que os corrijan cuando cometéis un error, como nos pasa a todos".

La respuesta de Podemos ha tenido su réplica de nuevo por parte de Mejide, que volvió a cargar contra la formación de Pablo Iglesias. "Jajajajaja! Más de un año en el poder y la propuesta de ley la registráis a CINCO días de las elecciones catalanas y casi TRES AÑOS DESPUÉS del anuncio de la condena a Pablo Hasel (2/3/2018). Os preocupaba MUCHO el destino del rapero, sí... Rodando por el suelo de risa y aún habrá quien os crea...", ha escrito el presentador.