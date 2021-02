Ganó 126 millones en Euromillones, no se enteró porque tenía gripe y luego fue a trabajar por miedo a perder su empleo

Este martes se pondrá en juego el mayor premio de la historia del sorteo de Euromillones, con 210 millones. En el año 2009, una joven mallorquina ganó un bote de 126 millones, que entonces era el récord europeo. Esta es su historia.

La ganadora tenía entonces 25 años y había comprado su boleto en Internet, a través de la web Serviapuestas, que aún hoy sigue en funcionamiento. Se da la circunstancia de que la joven pasó un par de días sin saber que era millonaria: tenía gripe y no salió de casa ni consultó los premios.

El lunes siguiente, los responsables de Serviapuestas lograron dar con ella. Pero pese a ser rica, la joven decidió acudir a trabajar. "Dijo que con la situación de crisis quería ir a trabajar por miedo a perder su empleo", explicó por aquel entonces José Mieres, director de Serviapuestas, que añadió que la chica estaba "asustada y tremendamente emocionada".

Las muchacha, que no reveló su identidad, sí que hizo declaraciones el martes posterior al sorteo: "Mi abuelo jugó durante 30 años y nunca le tocó nada, seguro que algo ha tenido que ver", explicó. Además, aseguró que no se lo había contado aún a nadie ("mi madre y mi hermano aún no lo saben").

La afortunada millonaria dijo también que le gustaría "comprar una finca y criar caballos" y además anunció que parte del dinero lo iba a donar a una entidad que investigue la enfermedad rara que padecía su madrina.

En la actualidad, el premio de la joven mallorquina es el cuarto más abultado de la historia en España, tras uno en Las Palmas (190 millones en 2017), otro en Madrid (137 millones en 2014) y uno en Valladolid (130 millones en 2020).