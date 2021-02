Ribó sobre les protestes per Hasél: "Em pareix molt important que l'actuació de la Policia siga proporcionada"

Ribó s'ha pronunciat així després de firmar amb el ministre de Transports, José Luis Ábalos, el Protocol Agenda Urbana, preguntat per les seues crítiques a la intervenció policial en eixes manifestacions i pel tuit que va emetre aquest dijous sobre aquest assumpte. El primer edil va assenyalar en el seu compte de Twitter que "una actuació desproporcionada de la Policia Nacional no augmenta la seguretat" sinó que "augmenta la crispació social de forma gratuïta".

"Hi ha hagut dos dies de manifestacions. En les quals vaig veure ahir amb vídeos vaig veure que per part dels manifestants eren fonamentalment pacífiques", ha assenyalat Ribó, que ha agregat que aquesta jornada ha vist i llegit que es van donar "alguns actes minoritaris de tirar contenidors i pedres".

Després d'açò, el responsable municipal ha al·ludit al tuit publicat aquest dijous i ha considerat que "és molt important mantindre una actitud proporcional per part de la Policia respecte a aquestes actuacions".

Així mateix, ha manifestat que "si haguera sigut alcalde d'una altra ciutat -en la qual va haver-hi més violència per part dels qui protestaven- haguera demanat que les manifestacions foren sempre de caràcter pacífic".

Respecte als altercats registrats, l'alcalde ha afegit que el seu missatge "és molt clar", després de la qual cosa ha exposat que "el dret de manifestació és el dret de manifestació pacífica".

DIMISSIÓ I REPROVACIÓ

Preguntat per si és partidari de reclamar la dimissió de la delegada del Govern central a la Comunitat Valenciana, Glòria Calero, com s'ha demanat per l'actuació policial davant les manifestacions ha respost: "Jo no l'he demanada. Quan crec que una cosa s'ha de fer la demane".

D'altra banda, respecte a la reprovació que reclamen per a ell des de l'oposició municipal, Ribó ha manifestat: "Està molt bé això. Estan en el seu ple dret de demanar-me la reprovació".

INVESTIGACIÓ

Per la seua banda, la vicealcaldessa de València i portaveu socialista en el consistori, Sandra Gómez, ha indicat, en parlar de les protestes per Hasél preguntades per elles després de la Junta de Govern Local, que "hi ha imatges que ni comprenem ni compartim".

L'edil s'ha situat en la línia d'allò que ha traslladat la Delegació del Govern" respecte a que "cal obrir una investigació en el si de la Policia per a determinar per què algunes actuacions policials han sigut absolutament desproporcionades i no han ajudat a calmar la situació".

"Crec que el deure la Policia és garantir el dret a la manifestació i també el dret a la seguretat dels manifestants", ha agregat Gómez, que ha expressat el seu "més profund rebuig a les persones que no respecten la causa ni una marxa pacífica i es dediquen a anar a manifestacions a rebentar-les". "No estan fent cap favor a les persones que pacíficament volen manifestar-se per una o una altra causa per llibertat perquè és un dret fonamental", ha dit.

Després d'açò, la responsable municipal ha assegurat que Pablo Hasél no és ni el seu "referent, ni un sant, ni un màrtir". "Ni va a ser el meu exemple a seguir en la defensa del dret a la llibertat d'expressió perquè hi ha expressions i declaracions a les quals jo mostre el meu més absolut rebuig", ha asseverat.