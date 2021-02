Ribó sobre las protestas por Hasél: "Me parece muy importante que la actuación de la Policía sea proporcionada"

Ribó se ha pronunciado así tras firmar con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el Protocolo Agenda Urbana, preguntado por sus críticas a la intervención policial en esas manifestaciones y por el tuit que emitió este jueves sobre este asunto. El primer edil señaló en su cuenta de Twitter que "una actuación desproporcionada de la Policía Nacional no aumenta la seguridad" sino que "aumenta la crispación social de forma gratuita".

"Ha habido dos días de manifestaciones. En las que vi ayer con vídeos vi que por parte de los manifestantes eran fundamentalmente pacíficas", ha señalado Ribó, que ha agregado que esta jornada ha visto y leído que se dieron "algunos actos minoritarios de tirar contenedores y piedras".

Tras ello, el responsable municipal ha aludido al tuit publicado este jueves y ha considerado que "es muy importante mantener una actitud proporcional por parte de la Policía respecto a estas actuaciones".

Asimismo, ha manifestado que "si hubiera sido alcalde de otra ciudad -en la que hubo más violencia por parte de quienes protestaban- hubiera pedido que las manifestaciones fueran siempre de carácter pacífico".

"Me parece muy importante que la actuación de la Policía sea proporcionada. Eso a veces es difícil de conseguir", ha declarado, porque se está "entre no hacer nada y matarnos a cañonazos". Ribó ha explicado que con su tuit hizo "una reflexión genérica".

"Me hace el efecto de que -algunas actuaciones - no era demasiado proporcionales. Tengo esa sensación", ha declarado, tras lo que ha insistido en que "la proporcionalidad" requiere "equilibrio entre dos elementos que no son fáciles de conseguir". Joan Ribó ha afirmado que, como responsable máximo de la Policía Local de València, esa "proporcionalidad" es algo que busca siempre conseguir en cualquier situación.

Respecto a los altercados registrados, el alcalde ha añadido que su mensaje "es muy claro", tras lo que ha expuesto que "el derecho de manifestación es el derecho de manifestación pacífica".

DIMISIÓN Y REPROBACIÓN

Preguntado por si es partidario de reclamar la dimisión de la delegada del Gobierno, Glòria Calero, como se ha pedido por la actuación policial ante las manifestaciones ha respondido: "Yo no la he pedido. Cuando creo que una cosa se tiene que hacer la pido".

Por otro lado, respecto a la reprobación que reclaman para él desde la oposición municipal, Ribó ha manifestado: "Está muy bien eso. Están en su pleno derecho de pedirme la reprobación".

INVESTIGACIÓN

Por su parte, la vicealcaldesa de València y portavoz socialista en el consistorio, Sandra Gómez, ha indicado, al hablar de las protestas por Hasél preguntadas por ellas tras la Junta de Gobierno Local, que "hay imágenes que ni comprendemos ni compartimos".

La edil se ha situado "en la línea de lo que ha trasladado la Delegación del Gobierno" respecto a que "se debe de abrir una investigación en el seno de la Policía para determinar por qué algunas actuaciones policiales han sido absolutamente desproporcionadas y no han ayudado a calmar la situación".

"Creo que el deber de la Policía es garantizar el derecho a la manifestación y también el derecho a la seguridad de los manifestantes", ha agregado Gómez, que ha expresado su "más profundo rechazo a las personas que no respetan la causa ni una marcha pacífica y se dedican a ir a manifestaciones a reventarlas". "No están haciendo ningún favor a las personas que pacíficamente quieren manifestarse por una u otra causa por libertad porque es un derecho fundamental" ha dicho.

Sandra Gómez ha considerado que quienes provocan disturbios "crispan y alteran la imagen y, sobre todo, el ejercicio de un derecho fundamental" y ha manifestado su "condena" al respecto. Igualmente, ha considerado que se debe "garantizar y defender la libertad de expresión y abrir determinados debates sobre la penalización o despenalización" en el Código Penal.

Tras ello, la responsable municipal ha asegurado que Pablo Hasél no es ni su "referente, ni un santo, ni un mártir". "Ni va a ser mi ejemplo a seguir en la defensa del derecho a la libertad de expresión porque hay expresiones y declaraciones a las que yo muestro mi más absoluto rechazo", ha aseverado.

"REBAJAR LA TENSIÓN"

Gómez ha considerado que "una cosa es que la gran mayoría de la ciudadanía defienda la libertad de expresión y quiera abrir debates sobre la despenalización de algunos tipos del Código Penal y otra cosa que haya carta blanca para decir cualquier tipo de cosa que afecte o incita al odio a los colectivos de una sociedad plural".

A su vez, la vicealcaldesa ha opinado que los políticos deben "en estos momentos rebajar la tensión y no alimentarla" y ha hecho un llamamiento a sosegar los ánimos .