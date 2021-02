El príncipe Harry y Meghan Markle le confirman a Isabel II que no volverán a trabajar en la casa real británica

Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, han confirmado a la reina Isabel II de Inglaterra que no volverán a trabajar como miembros de la familia real británica, según informó este viernes el palacio de Buckingham en un comunicado.

"El duque y la duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad la Reina que no regresarán como miembros activos de la Familia Real", reza el comunicado emitido por la casa real británica.

El príncipe Harry, nieto de Isabel II, y su mujer habían decidido hace un año apartarse de la monarquía, empezar una nueva vida fuera del Reino Unido y ser financieramente independientes, en lo que entonces se conoció como el Megxit, pero esta situación estaba pendiente de revisión a principios de 2021.

Con esta confirmación,la jefa de Estado ha decidido retirarle a su nieto, sexto en la línea de sucesión al trono, los patrocinios honorarios que ostentaba y que volverán a la soberana, quien los distribuirá a otros miembros de la familia real.

Así lo han informado desde el palacio de Buckingham: "Los nombramientos militares honorarios y los patrocinios reales de los Duques serán devueltos a Su Majestad antes de ser redistribuidos entre los miembros activos de la Familia Real". "Si bien todos están tristes por su decisión, el duque y la duquesa siguen siendo miembros muy queridos en la familia", añaden.

De esta manera, Harry ya no dispondrá de sus títulos militares, incluidos los del Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships y Diving. Por su parte, Meghan también perderá sus patrocinios con The Royal National Theatre y The Association of Commonwealth Universities.

Tras la confirmación oficial de la desvinculación de Harry y Meghan de sus compromisos reales, ambos han asegurado, en otro comunicado, que "siguen comprometidos con su deber y servicio al Reino Unido y en todo el mundo".

Los duques de Sussex, que recalcan "su apoyo continuo a las organizaciones que han representado independientemente de su función oficial", han subrayado que "todos podemos vivir una vida de servicio. El servicio es universal".

