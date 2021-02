Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 92 morts i 3.065 nous casos, el doble que ahir

D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana ha tornat a fregar el centenar de morts i Sanitat comunica quatre decessos més que ahir, amb el que el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 6.274 persones: 717 en la província de Castelló, 2.363 en la d'Alacant i 3.194 en la de València.

Així mateix, s'han registrat 3.065 casos nous davant dels 1.530 d'ahir, la qual cosa situa la xifra total de positius en 371.467 persones. Per províncies, la distribució de nous positius és 357 a Castelló (37.927 en total), 1.099 a Alacant (139.695 en total) i 1.609 en la província de València (193.842 en total). A més, el total de casos sense assignar a tota la Comunitat Valènciana es manté en tres.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 1.848 persones ingressades davant de les 1.981 d'ahir, i 419 en la UCI, davant de les 436 d'ahir. D'ells, 194 estan ingressats en la província de Castelló, amb 32 pacients en UCI; 778 en la província d'Alacant, 165 d'ells en la UCI; i 876 en la província de València, 222 d'ells en UCI.

Des de l'última actualització s'han registrat 5.594 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 355.611 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 36.321 a Castelló, 133.239 a Alacant i 185.995 a València, a més de 56 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 21.064 casos actius, la qual cosa suposa un 5,50% del total de positius.

Així mateix, la Comunitat Valènciana ha administrat un total de 244.044 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 31.306 a Castelló, 86.422 a Alacant i 122.316 a València i ja han rebut les dos dosis de la vacuna 97.461 persones.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització, hi ha algun cas positiu en 141 residències de majors (14 en la província de Castelló, 44 en la província d'Alacant i 83 en la província de València), 33 centres de diversitat funcional (3 en la província de Castelló, 11 en la província d'Alacant i 19 en la província de València) i 9 centres de menors (4 en la província d'Alacant i 5 en la província de València).

Així mateix, s'han notificat 49 residents nous positius, 27 treballadors i 35 residents han mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 63 residències a la Comunitat Valenciana: 9 en la província de Castelló, 18 en la província d'Alacant i 36 en la província de València.