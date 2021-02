PP y Cs destacan su labor de gobierno tras "cambiar prioridades" y PSOE, IU, Vox y Podemos critican la gestión

En concreto, el portavoz del PP y teniente alcalde delegado de Presidencia ha explicado que la situación de pandemia ha marcado el último año y "ha cambiado las prioridades y la forma de trabajar en el Consistorio", si bien ha elogiado el logro de conseguir la base logística del Ejército de Tierra, de modo que "hoy Córdoba está en una situación objetivamente mejor que hace un año y ocho meses cuando se tomó posesión".

En este caso, ha enfatizado que "las perspectivas de futuro van a ser todavía mucho mejores", todo ello "tras recibir un Consistorio anquilosado, sin ningún proyecto importante en marcha, con un gobierno radical de izquierdas que estaba centrado en polémicas más que en solucionar los problemas", mientras que el actual gobierno está "centrado en los cordobeses, en solucionar sus problemas, atender sus necesidades y dar solución a la situación generada por la pandemia".

Al respecto, ha citado los 4,5 millones de euros en ayudas que "han salido del Consistorio" para "los sectores económicos afectados", dado que "en esta situación lo más lamentable es que el Gobierno radical de España ha dejado de lado a los ciudadanos y ayuntamientos sin destinar ni un sólo euro de ayuda", al tiempo que ha reprochado que "la oposición está empeñada en pintar todo de color negro, cuando no es así y el gobierno está más preocupado de los problemas de los cordobeses que de sus problemas, como pasaba antes".

Igualmente, la portavoz de Cs y primera teniente de alcalde ha declarado que "hay que seguir trabajando en el consenso, generar acuerdos y hacer panteamientos para que la ciudad siga adelante y llenándose de oportunidades", a lo que ha agregado que "el balance es realista, sin triunfalismos, porque se han intentado hacer las cosas de la mejor forma posible, pero siempre hay margen de mejora".

No obstante, ha resaltado que "en esta situación de pandemia el gobierno local es el mejor que se podía tener, no así en España, que ha tocado el peor en el peor momento", al tiempo que ha indicado que "ha sido un año duro y complicado", pero "se ha conseguido la base logística", así como el Centro de Convenciones, ayudas a los empresarios y "personas que más lo necesitan".

Así, ha comentado que desde Servicios Sociales se han gestionado "cinco millones de euros para 20.000 familias, que es la prioridad en este tiempo de pandemia", a la vez que ha habido 1,3 millones en ayudas para el comercio y 8,5 millones en infraestructuras para "un plan de obras que busca la igualdad de todos los barrios", entre otros aspectos que ha elogiado.

"UN DEBATE SOBRE EL ESTADO DEL GOBIERNO"

Entretanto, la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha lamentado que "ha costado 614 días tener este debate y dos peticiones del PSOE para que se celebrara" y en el que "se debe hablar del estado de la ciudad", pero "lamentablemente se dedica parte del tiempo al debate sobre el estado del gobierno del PP, Cs y Vox, que con su actitud sumisa y dócil está blanqueando todas las decisiones del gobierno".

Según ha expuesto, "este gobierno se ha revelado como ineficaz, torpe, de polémica y en polémica y escándalo en escándalo, porque se acumulan los casos, como el del gerente fantasma del Imgema, Torrejimeno, la dimisión de tres consejeros del IMAE, la estafa de 400.000 euros en Urbanismo y Timoteo", de todo ello considera que "el responsable es el alcalde", si bien cree que "el ejercicio de malabarismo tiene los días contados y esta ciudad merece mucha menos estrategia partidista y mucho más repesto".

Al hilo, Ambrosio ha criticado "el gobierno sigue sin presupuesto, ha abandonado a los barrios y ha sido incapaz de gastar 34 millones", mientras que "el modelo del PSOE es trabajar desde el acuerdo, establecer estrategias a largo plazo que dan su fruto, como se ha visto en la logística", por lo que "ahora toca trabajar ante el atasco del Ayuntamiento". A su juicio, "la base logística no es la solución para el problema grave y estructural de desempleo", porque "hacen falta muchas más palancas de cambio", y a tal efecto ha tendido la mano "por el bien de la ciudad".

"EL GOBIERNO MÁS CARO DE LA HISTORIA"

De su lado, el portavoz de IU, Pedro García, ha declarado que "en la ciudad en los peores momentos de la pandemia ha sido la sociedad civil, con asociaciones de vecinos, cofradías y clubes deportivos, los que han tenido que salir al frente de reparto de comida y salvar la situación extrema de mucha gente, sin verse a nadie del Consistorio".

Ha insistido en que "es el gobierno más caro de la historia y no ha sido capaz de superar el 50 por ciento de ejecución presupuestaria", a lo que ha añadido que "no hay modelo de ciudad, sino modeo de pelotazo, que se puede ver en urbanismo", y ha apostillado que "es la primera vez en la historia que se puede pasear por la ciudad y no ver una sola obra municipal".

Asimismo, ha puesto "un cero" en sostenibilidad y medio ambiente, así como turismo, donde "el contrato del Alcázar está ilocalizable", a lo que ha agregado que se está ante "el gobierno menos transparente y más siniestro en gestión de lo público", citando los casos mencionados por Ambrosio.

"EL CAMBIO NO LLEGA"

Mientras, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha dicho que "entristece que el cambio prometido a la ciudad no llega", aunque ha admitido que "no ha sido una situación fácil de gestionar por la pandemia", si bien ha lamentado que "el Consistorio funciona peor y es un lastre para el desarrollo de la ciudad", de hecho cree que "no se garantiza que se vaya a salir en mejores condiciones que otras ciudades gobernadas por la izquierda".

Además, ha declarado que "hoy la realidad de la mayoría de vecinos es muy dura y por eso esperan más que nunca servicios púlicos adecuados y un Ayuntamiento que haga la vida más fácil", pero ha criticado "el desgobierno" actual y "las cuitas internas". A su juicio, las dos palabras que definen la gestión es "decepción y frustración".

JUSTICIA SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE

Y la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha subrayado que el modelo de ciudad de su grupo es "totalmente distinto" al del gobierno local y se basaría en "dos ejes básicos", como son "la justicia social, con todo lo que implica en vivienda, generación de empleo digno y de calidad, tratar bien a los barrios, fomentar la participación ciudadana, dar servicios sociales de calidad", así como el eje del medio ambiente, sobre el que cree que hay "negacionismo".

Según ha expuesto, la línea de gestión del gobierno local está marcada por "privatizaciones que ya venían de antes y otras que comienzan", al tiempo que ha advertido sobre los dos casos de corrupción de Torrejimeno y Eva Timoteo que en lugar de cesarles se les camufla y continúan, por lo que "mal ejemplo se da a la sociedad".

"RENUNCIAR A LA IDEOLOGÍA"

Como respuesta, el alcalde, José María Bellido (PP), ha expresado que "todos tenemos que renunciar a parte de nuestra ideología", remarcando la labor con diversos proyectos que vienen "desde hace años", a la vez que ha apuntado al desarrollo del plan estratégico, que se adjudicará "en breve" a la consultora.

Igualmente, ha admitido que Timoteo "ha cometido un error grave", pero "a día de hoy no tiene delegación, ni retribución", pendiente de informes y Pleno, mientras que ha respaldado a Torrejimeno, sobre el que la comisión de investigación decidirá.