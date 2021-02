Cvirus.- Puig afirma que si continua la "progressió positiva", es podran "flexibilitzar" restriccions al març

Així ho ha explicat Puig durant la seua visita a les obres del port de Querol, a Morella, on ha explicat que estem en una situació "molt difícil i complicada", encara que hi ha una "desacceleració" de la incidència, els contagis i la pressió hospitalària, que segueix sent "important" en les UCI.

"Estem entorn de 400 i volem arribar a 50" d'incidència acumulada, ha assenyalat Puig, que ha advocat per avançar en la desescalada amb "tota la prudència". "Estem millor, però encara estem malament", ha recalcat.

Així, ha demanat un "últim esforç" i ha mostrat la seua "empatia" amb les persones que tenen negocis tancats en aquest moment. "Ens agradaria que no hi haguera restriccions", ha afirmat, encara que ha defès que estan lligades a "la protecció de la salut de les persones".

En aquest sentit, ha destacat la vacunació a persones majors de 90 anys, i ha expressat el seu desig que "a partir de finals de març i abril puga ser massiva".

AJUDES A L'OCI

D'altra banda, Puig ha avançat que el ple del Consell aprovarà aquest divendres un decret d'ajudes per a l'oci nocturn que tindran un import total de huit milions d'euros i es destinaran fonamentalment a pubs, cafés teatre, cafés concerts, discoteques i sales de festa.

El president ha defès que aquest sector "ha estat tancat i patint molt amb la crisi". Per açò, malgrat que "l'escut social amb els ERTO ha ajudat molt", es fa "necessari després de tant temps" unes ajudes directes amb les quals "pal·liar la situació" amb l'esperança que "més prompte que tard puguen obrir els negocis".