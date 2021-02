Carlos Sobera, a uno de los comensales de 'First dates': "Ya deberías tener novia..."

José Antonio se quedó muy sorprendido este miércoles en First datescon la afirmación que le hizo Carlos Sobera nada más llegar al restaurante de Cuatro: "Ya deberías tener novia... ¿Qué ha pasado?".

El cordobés agachó la cabeza y le contestó que "no me ha ido muy bien en el amor porque he sido un poco mujeriego". Entonces el presentador le respondió: "Tiendes a ser un poco infiel...".

"Suelto, tengo peligro, la verdad, porque he sido un 'picaflor'. Porque estamos en esta época de pandemia, sino estaría todos los fines de semana de discoteca en discoteca", admitió José Antonio.

Su cita fue Yanina, una monitora deportiva que señaló en su presentación que "me gusta conocer gente, salir, reírme, hacer bromas... y también hacer mucho deporte, que me encanta".

"Soy bastante pasional, me gusta mucho el cariño, que me mimen... También compartir cosas con mi pareja, pero, a la vez, que ambos tengamos libertad", destacó la malagueña.

Ante las risas del cordobés al ver a su cita, Sobera le preguntó: "¿Te hace gracia? ¿La conoces?", pero el entrenador lo negó y el presentador procedió a presentarles para que se conocieran un poco más: "Hacéis buena pareja", añadió el conductor del programa.

Los dos pasaron a la mesa para comenzar la cena y comprobar si tenían más cosas en común aparte de los piercings y el deporte. "Cuando me has dicho que eras de Málaga... es que los andaluces tenemos algo", afirmó José Antonio.

"Como Andalucía no hay nada y las chicas andaluzas... y más la que me ha tocado", señaló piropeando a su cita. También comentaron lo que buscaban en su pareja, con el deporte como eje central: "Es un chico muy parecido a mí", comentó Yanina.

Los postres se los tomaron el reservado, y allí ella le advirtió que "quiero ir poco a poco, no quiero adelantarme a nada y conocerte", y el entrenador admitió que "veo bien que me haya puesto un poco de freno".

José Antonio y Yanina, en 'First dates'. MEDIASET

"En el reservado, al principio, me he sentido un poco tímida porque, últimamente, los chicos con los que he estado han ido muy rápido y yo lo que quiero es ir poco a poco", afirmó la malagueña, que al final terminó besándose con José Antonio.

En la decisión final, el cordobés sí que quiso tener una segunda cita con Yanina: "Me he quedado con ganas de más". Mientras que la monitora deportiva también quiso volver a quedar: "Quiero conocerte fuera de aquí, sin cámaras".