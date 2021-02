Bateries per a recarregar l'economia valenciana després de la pandèmia

L'eixida de la crisi econòmica derivada de la pandèmia estarà enfocada cap a la transició ecològica i la mobilitat sostenible, uns eixos que, de fet, també pivotaran els plans d'ajudes de la Unió Europea, coneguts com a fons Next Generation EU. Doncs bé, la Comunitat Valenciana porta dos anys treballant en una estratègia que ja s'ha presentat a les manifestacions d'interés convocades pel Govern per a optar als fons europeus i que està centrada en la generació i emmagatzematge d'energies renovables, concretament de bateries, que tindran un ús no sols relacionat amb els cotxes elèctrics i la mobilitat, sinó també industrial.

Es tracta de l'Aliança Valenciana de Bateries, un consorci format per 23 empreses, entre elles Power Electronics (que lidera el projecte), Ford, Stadler o Ibedrola, així com universitats, instituts d'investigació i la Generalitat. Aquesta iniciativa aspira a ser una de les palanques de la recuperació econòmica en la Comunitat Valenciana, amb plans que suposaran una inversió superior als 2.000 milions d'euros, la creació de 30.000 llocs de treball, i l'aportació al creixement del PIB autonòmic de 2.500 milions anuals.

El seu principal projecte radica en la construcció de dues infraestructures: una gigafactoría de bateries, liderada per Power Electronics, i un centre d'investigació de solucions d'emmagatzematge de bateries i energia.

El cap del Consell, Ximo Puig, ha presentat aquest dimecres l'Aliança a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Segons ha avançat, en les pròximes setmanes es formalitzarà l'acord per a constituir el centre d'investigació, denominat 'Element València', que es convertirà en un "referent internacional" en solucions d'emmagatzematge d'energia.

El president ha incidit en què la Comunitat Valenciana està preparada per a la posada en marxa de tots dos projectes, que "contribuiran a generar ocupació de qualitat, captar i retindre talent, així com crear prosperitat", perquè "compta amb la capacitat investigadora i industrial i les condicions logístiques necessàries".

Així mateix, ha insistit que l'emmagatzematge energètic serà un "element clau" en una economia basada en les energies renovables, després de la transició energètica i en una nova mobilitat sostenible, i de la mateixa manera "clau per a la transformació de la mobilitat a Espanya", especialment en l'automoció, però també en la mobilitat marítima, ferroviària, i de qualsevol tipus de transport.

El projecte que impulsa la Generalitat Valenciana va, per tant, més enllà de les bateries per a cotxes elèctrics, que també. Té com a objectiu ser capaç de produir els dispositius necessaris per a emmagatzemar l'energia generada per energies renovables i usar-la en el moment que siga necessari, tant en mobilitat com en altres activitats industrials.

Es tracta d'un d'eixos projectes disruptius, pensats per a impulsar canvis estructurals en el model econòmic i que tindrà efecte no sols en la Comunitat Valenciana, sinó també a Espanya i en el conjunt de la Unió Europea.

Aquest és un dels majors projectes presentats a les manifestacions d'interés convocades pel Govern per a definir com es repartiran els fons europeus del Next Generation EU. Segons fonts de Presidència, el projecte de la factoria de bateries "porta treballant-se des de la Generalitat més de dos anys (abans de la pandèmia i de la posada en marxa dels mecanisme de suport econòmic com és el Next Generation EU) pel que compta amb una base sòlida tant de partícips en el seu desenvolupament com d'estudi de necessitat i impacte econòmic".

Capacitat industrial i de coneixement

Durant la seua intervenció, Puig ha explicat que la Comunitat Valenciana disposa de la capacitat industrial i de coneixement, amb empreses de capital valencià líders en els seus sectors; del clima de col·laboració públic-privada adequat, i dels projectes que reclama Europa, "fruit d'una atmosfera industrial i innovadora després de dècades d'elevada qualitat i competitivitat".

De la mateixa manera, el cap del Consell ha afirmat que l'Aliança contribuirà a la descarbonització i compta amb "la visió d'un territori que vol reforçar la seua competitivitat en sectors estratègics com la mobilitat o l'energia; amb el pla de tota una cadena de valor de fabricants que s'han posat d'acord i han treballat alineats amb la Generalitat; i amb la inversió europea com a oportunitat per a accelerar uns projectes transformadors que servisquen per a captar i retindre talent".

Cap a la nova mobilitat

El conseller d'Economia, Rafa Climent, ha manifestat que per al sector estratègic de l'automoció, a causa de la irrupció del vehicle elèctric, "és el moment d'afrontar nous reptes".

El CEO de Power Electronics, David Salvo, va afirmar que un projecte com aquest "significa assegurar el futur de la indústria de l'automòbil a Espanya" i també consolidar altres formes de mobilitat com el ferrocarril, el vaixell o nous vehicles com els hyperloop.