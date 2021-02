PP Albacete quiere que el pleno se posicione en defensa del 'Corredor del Quijote' y traslade al Ministerio ese apoyo

Así lo ha indicado el portavoz del PP, Manuel Serrano, que ha señalado que para la ciudad este eje "abriría un gran mundo de oportunidades económicas, recuperando en parte esa posición estratégica gracias a la excelente comunicación por carretera y la existencia de un aeropuerto, lo que se uniría a nuestras enormes posibilidades en el ámbito logístico".

Según ha informado el PP en un comunicado, ha recordado que "es el corredor por el que incluso se apuesta en Europa y además cuenta con el respaldo de todo el tejido económico y social de Albacete de la mano de los empresarios, sindicatos o la Fundación Campollano, así como de la Diputación provincial que recientemente ha aprobado una moción en este sentido".

Según ha explicado el edil, "este eje situaría a nuestra ciudad como un lugar privilegiado en la conexión con Europa y sería el itinerario más lógico, no sólo porque se ahorrarían 150 kilómetros sobre el trazado central, sino porque además se huiría de la saturación del entorno del centro de España".

AVE ORIHUELA-MADRID CON PARADA EN ALBACETE TODOS LOS DÍAS

Serrano ha explicado que a través de la moción del Grupo Popular se solicita además a Renfe que los trenes AVE de la línea entre Orihuela y Madrid, que recientemente ha entrado en funcionamiento, tengan parada en la estación de Albacete durante todos los días de la semana y no sólo los fines de semana, así como que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ordene a Renfe implantar esta parada, al considerar que "no podemos consentir que haya trenes que pasen por la propia estación del AVE de Albacete y no paren en nuestra ciudad".

Ha indicado que "en la actualidad Albacete sigue perdiendo peso como nudo ferroviario en el sureste español, ya que con la excusa de la pandemia se eliminaron un gran número de frecuencias con parada y paso en Albacete, que no se han recuperado todavía", una situación que se viene produciendo desde el pasado 1 de febrero, con la entrada en vigor de la nueva línea de Alta Velocidad entre Madrid y Orihuela, por lo que de las dos frecuencias diarias que hay en cada sentido y que pasan por la estación de Albacete, entre Madrid y Orihuela, solo para en la ciudad una de ellas por sentido de lunes a viernes.

Además, la moción exige también al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a Renfe la puesta en marcha de la línea, o al menos la tarifa Avant, también para los viajeros entre Albacete y Cuenca, así como entre Albacete y Madrid.