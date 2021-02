Antifrau detecta un possible fraccionament de 18 contractes en l'OAM de Parcs i Jardins, segons PP i Cs

La portaveu del PP, María José Catalá, ha assenyalat que el seu grup ja va denunciar que l'Informe de l'Auditoria del Sector Públic de l'Ajuntament de València de l'any 2017 "advertia sobre el fraccionament de contractes per valor de més de 220.000 euros en l'OAM de Parcs i Jardins" i ara Antifrau en la seua resolució provisional ha assenyalat aquests fraccionaments en les contractacions en la Regidoria que dirigeix el vicealcalde, Sergi Campillo.

Catalá explica que, segons han posat en evidència els auditors municipals, l'OAM "hauria incorregut en fraccionament en haver dividit en 18 contractes l'execució d'obres, la compra de subministraments i dos tractors, a més de la renovació de pòlisses d'assegurances vinculades amb el manteniment de parcs i jardins".

"L'ús indiscriminat que estan fent el govern de Ribó dels contractes menors resulta molt dubtós, i més quan per conceptes molt similars, apareixen massa factures convenientment limitades en el seu import per a no superar els límits establits per la Llei", ha criticat.

Per la seua banda, Ciutadans ha anunciat que exigirà en la Comissió d'Ecologia Urbana complir la Llei de Transparència en l'OAM de Parcs i Jardins. El portaveu de la formació taronja, Fernando Giner, ha explicat que el seu grup ha presentat una moció perquè aquest organisme incloga en la plataforma municipal PIAE i en el seu web de transparència els expedients de tots els contractes menors de l'any 2017.

"Ribó fa mal ús dels contractes menors i, fins al moment, ha sigut incapaç d'aportar a Antifrau la documentació requerida sobre Parcs i Jardins", ha criticat el portaveu de Cs, qui ha indicat que el seu grup ha tingut accés "a l'expedient i a les notificacions d'Antifrau a Parcs i Jardins i, com mínim, crida l'atenció la negativa de l'organisme autònom municipal a justificar si en la contractació de 16 dels 18 contractes que està investigant l'Agència, es va promoure la deguda concurrència".