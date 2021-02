Generalitat i empreses plantegen una "gigafactoria" de bateries i un centre d'investigació per a crear 30.000 ocupacions

Així ho ha explicat el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la presentació de l'Aliança de les Bateries que "aspira a ser una de les palanques de la recuperació" encara que "no és una improvisació davant l'oportunitat dels fons europeus, és fruit d'un treball de dos anys detectant oportunitats i desenvolupant projectes".

En l'acte de presentació han participat els consellers d'Economia, Política Territorial i Innovació, Rafael Climent, Arcadi España i Carolina Pascual; el secretari general d'Indústria, Raül Blanco; el CEO de Power Electronics, David Salvo, i la secretària autonòmica d'Economia, Rebeca Torró.

Puig ha explicat que en les pròximes setmanes es formalitzarà l'acord per a constituir el centre d'investigació, que rebrà el nom d''Element València', en el qual participaran la Generalitat; l'Institut de Ciència Molecular (UV), l'Institut de Tecnologia Química (UPV) i l'Institut Tecnològic de l'Energia, així com Power Electronics.

Per al president, l'emmagatzematge energètic és "una de les claus" del futur, després d'una història en la qual la Comunitat Valenciana ha jugat "un paper secundari en la gran industrialització". "Uns altres desenvolupaven tecnologies, i nosaltres les adoptàvem. Hui, aquest territori vol donar-li la volta a eixa lògica: Volem ser també origen de la innovació", ha manifestat.

El president ha assenyalat que aquesta aliança "assenyala el camí per a aconseguir una transició justa cap a eixa nova indústria". "Aquesta aliança és una oportunitat per a donar un gran salt com a territori i contribuir als objectius internacionals de descarbonització. Tenim les ferramentes: acord, visió de futur i sostenibilitat", ha manifestat.

PROJECTE "MÉS AMBICIÓS" D'EUROPA

Per la seua banda, el CEO de Power Electronics, David Salvo, ha assegurat que aquest projecte és "el més ambiciós de tots els que s'han presentat fins a hui a Europa". A més, ha destacat: "No som una aliança improvisada per a captar fons, ni la conformen entitats oportunistes que es volen pujar a un tren carregat d'ajudes". "Som empreses privades i institucions publiques que ja estàvem en el sector en tota la seua cadena de valor", ha agregat.

Per a Salvo, "no és només una iniciativa industrial impulsada per una o diverses empreses amb l'ajuda d'entitats públiques, és el projecte basat en la generació de coneixement més ampli i integrat verticalment amb caràcter privat i públic on les universitats van a disposar del centre d'investigació més avançat del món", ha assegurat.

"Volem que Espanya, per mitjà del centre d'investigació Element València, es consolide com el líder mundial d'energia", ha agregat, al mateix temps que ha defès: "Tenim tot per a triomfar: coneixement, ambició, suport governamental i, el més important, moltes ganes de treballar i fer les coses bé".

Per la seua banda, Blanco ha defès que, per a l'eixida de la crisi, "necessitem més indústria, més capacitats industrials a Espanya i a Europa" i "treballar per a enfortir les capacitats i garantir un futur econòmic i social en els pròxims anys".

Climent, per la seua banda, ha valorat l'"enorme potencial" de la gigafactoria i l'experiència "i no poca" que té la Comunitat Valenciana en el sector de l'automoció.

Mentre, Torró ha assegurat que l'aliança "naix amb la vocació de convertir-se en pol de referència mundial en coneixement, innovació i emmagatzematge energètic".