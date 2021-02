Julio Iglesias Junior prepara una contrademanda contra su exmujer, Charisse Verhaert

Se avecina, si no se resuelve extrajudicialmente, una batalla legal que dará que hablar: la que van a librar Julio José Iglesias Preysler y quien ha sido su pareja durante los últimos 16 años, Charisse Verhaert, porque el cantante no solo no acepta las condiciones de la separación que reclama la modelo, sino que piensa contrademandar.

Desde la revista Semana aseguran haber tenido acceso al documento que el hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha presentado ante la Corte de Miami y en la que Julio Iglesias Jr. rechaza al completo las peticiones de quien ha sido su esposa desde 2012 (aunque comenzaron a salir en 2004).

Una de las razones principales para esta contestación tan frontal a sus reclamaciones es que la modelo belga de 38 años pide quedarse con la mansión de Miami Beach en la que residen actualmente y que tiene un valor aproximado de un millón de dólares (unos 830.000 euros).

No es por supuesto su única reclamación al artista (que la próxima semana cumplirá 48 años), exigiéndole el pago de alrededor de 10.000 euros mensuales para cubrir "todas sus necesidades", una manutención que sería solo para ella dado que la pareja, aunque en más de una ocasión aseguraron que les encantaría, nunca tuvieron hijos.

El susodicho medio explica que Charisse pide, al mes, casi 2.130 euros de gastos e impuestos de la casa; 715 euros para alimentación más 200 para restaurantes; 100 euros de teléfono; 400 euros para el coche; el seguro médico: 700 euros; otros 700 euros para atender y dar de comer a su mascota; 600 euros para sus cuidados personales; y algo más de 4.100 euros para "vacaciones, vestuario, artículos de aseo, de cosmética, gimnasio, hobbies, etc.".

Hay que recordar que, en su demanda, la modelo belga expone que su esposo "es internacionalmente famoso en la industria del entretenimiento y que su carrera incluye moda, televisión, cine y conciertos por todo el mundo" y que cuando se conocieron "ella iba camino de una exitosa carrera como modelo", la cual "terminó después de que se casaran en Madrid".

Como, explica su demanda, "la esposa no trabajó durante el matrimonio", dejando "a un lado su carrera como modelo para convertirse en ama de casa a tiempo completo", todas estas peticiones tienen sentido, algo que niega tajantemente la contrademanda de Julio José Iglesias Preysler, que seguirá conviviendo con Verhaert en la mansión, al menos, hasta el 22 de abril se producirá una nueva vista en la Corte de Miami.

El hermano de Tamara Falcó explica que Charisse no fue "ama de casa" sino que trabajó en diversas campañas publicitarias en España, presentada como la esposa de Julio Iglesias Junior, y que durante el matrimonio ambos acumularon numerosos bienes activos y bienes pasivos de forma independiente, y que debe ser la ley de Florida quien les distribuya. "Ella no tiene derecho a pedir el uso y disfrute de su casa de forma definitiva", explica en un momento dado el documento, asegurando además que muchas de las posesiones fueron adquiridas antes del matrimonio.

La revista se ha puesto en contacto con una abogada de familia de Florida, Sandra Hoyos, que ha dado su opinión legal: "Es poco probable que ella pueda conseguir el uso de la vivienda de manera total y, con respecto a la manutención que pide, casi seguro será de manera temporal, por un período no mayor de tres o cuatro años, ya que solo han estado casados ocho años".