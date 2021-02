Cvirus.- La Comunitat Valenciana suma 92 morts i 2.065 nous casos, només quatre de residents

D'aquesta manera, es torna a fregar el centenar de morts després del descens habitual de notificacions de decessos que es registra el cap de setmana i el dilluns. Així, el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 6.094 persones: 704 en la província de Castelló, 2.288 en la d'Alacant i 3.102 en la de València.

No obstant açò, el nombre de nous casos se situa en 2.065 davant dels 4.310 comunicats dimarts passat amb el que la xifra total de positius és de 366.872 persones. Per províncies, 185 són de Castelló (37.385 en total), 924 a Alacant (138.044 en total) i 956 en la província de València (191.440 en total). A més, el total de casos sense assignar en tota la Comunitat Valenciana ascendeix a tres.

Per la seua banda, la pressió assistencial també segueix a la baixa. Els hospitals valencians tenen, actualment, 2.134 persones ingressades, davant de les 2.355 d'ahir, i 465 en UCI, davant de les 491 del dilluns. Per províncies, 238 estan ingressats a Castelló, amb 34 pacients en UCI; 881 en la província d'Alacant, 181 d'ells en la UCI; i 1.015 en la província de València, 250 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 5.074 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 345.026 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 35.231 a Castelló, 129.059 a Alacant i 180.680 a València, a més de 56 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 27.234 casos actius, la qual cosa suposa un 7,20% del total de positius.

La Comunitat Valenciana ha administrat un total de 228.292 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 29.849 a Castelló, 83.150 a Alacant i 115.293 a València i han rebut les dos dosis de la vacuna 96.288 persones.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització, hi ha algun cas positiu en 144 residències de majors (15 en la província de Castelló, 44 en la província d'Alacant i 85 en la província de València), 33 centres de diversitat funcional (3 en la província de Castelló, 12 en la província d'Alacant i 18 en la província de València) i 9 centres de menors (5 en la província d'Alacant i 4 en la província de València).

Així mateix, s'han notificat quatre residents positius, cap contagi entre els treballadors, i 24 residents han mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 64 residències a la Comunitat Valenciana: 9 en la província de Castelló, 20 en la província d'Alacant i 35 en la província de València.