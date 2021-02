Cvirus.- El Botànic advoca per una desescalada lenta mentre el PP exigeix més ajudes i Cs i Vox començar a reobrir

Així ho han exposat els seus portaveus en roda de premsa després de la junta de síndics, a dos setmanes d'acabar les restriccions vigents, com el tancament total de l'hoteleria, i davant la reunió de la Generalitat amb el sector per a començar a abordar la reobertura.

Entre l'oposició, el PP urgeix el president, Ximo Puig, a convocar tots els grups sense "al·lèrgia" a cap per a consensuar la desescalada en funció de les dades. "Ja estem en la segona fase de tancament i no pot ser que hi haja autònoms i pimes als quals no els arriben les ajudes i els han cobrat impostos", ha denunciat la seua portaveu adjunta, Eva Ortiz.

Cs, en canvi, creu que en el moment actual caldria arribar a un "equilibri" i que el tancament total de bars i restaurants es podria haver evitat i no anunciar-ho "d'un dia per a un altre i amb les neveres plenes". "Tenint en compte la baixada de la incidència, s'hauria de començar a obrir", ha defès Ruth Merino, portaveu adjunta, reconeixent que "els hostelers estan en peus de guerra amb raó" perquè les ajudes són "insuficients".

I Vox considera "rotundament fals" el que va dir aquest dilluns la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que el tancament de l'hoteleria està avalat científicament quan "a penes es produeix allí el 2% dels contagis". Per tant, la seua síndica, Ana Vega ha exigit la seua reobertura immediata i la fi del tancament perimetral de la Comunitat, Valenciana, denunciant que el Consell "opta per mesures del XVI en comptes del XXI".

Per part del Botànic, UP mostra la seua preocupació per la desescalada i demana que siga prudent i lenta perquè "ningú vol una quarta onada" encara que les dades deixen entreveure "certa esperança". La seua síndica, Pilar Lima, ha advertit a més del retard de l'arribada de les dosis de la vacuna de Moderna aquest passat dilluns.

Compromís també alerta que "una desescalada molt ràpida podria portar a una quarta onada", per la qual cosa demana que siga amb precaució, sempre sobre la base de la ciència i amb totes les mesures necessàries per a evitar contactes i mobilitat en llocs tancats. "Hem baixat molt la corba, però encara no estem en una bona situació", ha subratllat el seu síndic, Fran Ferri.

Sense "entrar en falsos debats entre salut i economia", el PSPV advoca per una reobertura "meditada i assessorada pels tècnics" i consensuada amb els sectors, perquè en cas contrari "tornarem a estar en una situació complicadíssima". "Està molt bé que la Generalitat done la cara encara que li la partisquen", ha dit el seu portaveu, Manolo Mata, per a recordar que no cal oblidar "els 5.829 valencians que s'han quedat en el camí".