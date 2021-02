PSPV sobre Gènova: "El PP té l'estigma de la seua seu, de les seues sigles i bàsicament de les seues persones"

"El PP té l'estigma de la seua seu, de les seues sigles i bàsicament de les seues persones", ha recalcat en roda de premsa uns minuts després de l'anunci del líder dels 'populars' en la reunió de la direcció nacional per a analitzar el desastrós resultat de les eleccions catalanes. La reforma de la seu en el carrer Gènova de Madrid es jutja actualment en l'Audiència Nacional.

Per al socialista, el PP pot fer "els invents que vullga" i canviar de nom o de seu, però "és el Partit Popular: el PP de tota la vida, un partit que ha tingut uns problemes terribles en els últims 15 anys", per la qual cosa ha descartat que el canvi de seu servisca per a "blanquejar" la seua història.

També ha afirmat que li preocupa moltíssim que el PP estiga "competint en una carrera electoral amb Vox i perdent-la", en relació als resultats del 14F. "Entre l'original i la còpia, et quedes amb l'original", ha constatat.

En clau valenciana, el síndic del PSPV ha retret al PPCV que "en un moment com aqueest" mantinga "deslleialtat" amb la Generalitat i la seua gestió de la pandèmia, mentre els partits d'oposició a Europa "mostren suport als seus governs", encara que "ja arribarà el moment de fer balanç".