Cvirus.- Les residències reclamen proves serològiques de detecció d'anticossos una vegada estan quasi totes vacunades

Aerte ha posat en valor el treball de formació, informació i conscienciació que es duu a terme per part de les empreses i entitats amb el personal de centres residencials per a evitar els nous casos en aquests servicis ja que, segons ha recalcat, els contagis dels treballadors d'aquestes instal·lacions creixen 37 punts menys que en el personal de sanitat.

Segons Aerte, les dades publicades pel Ministeri de Sanitat indiquen que s'ha passat de 4.056 professionals sanitaris contagiats l'11 de desembre del 2020 a 9.930 el passat 12 de febrer, la qual cosa suposa un increment de 5.874 persones i un 144,82% més.

No obstant açò, en eixe mateix període, en l'entorn residencial es va passar de 1.964 professionals contagiats a 4.083, la qual cosa suposa un increment de 2.119 persones i un 107,89% d'augment, quasi un 37% menys d'increment.

"Sabem el grandíssim esforç que estan fent els professionals sanitaris per a protegir la seua salut i la dels pacients i per açò creiem que aquestes dades tenen més valor. Les accions formatives i la conscienciació del personal, encara que no impedisca que es puguen produir contagis en la situació gravíssima que està vivint la Comunitat Valenciana, estan ajudant a reduir l'impacte de la covid-19 en residències", ha assenyalat el president de la patronal, José María Toro.

Toro ha afegit que els treballadors de les residències, juntament amb les derivacions hospitalàries, "han sigut, contra la seua voluntat, els principals vectors d'introducció del virus en els centres" i, per aquest motiu, l'associació reclamava des de juny proves periòdiques que ajudaren a detectar a les persones asimptomàtiques que podien contagiar altres del centre.

No obstant açò, segons ha subratllat, aquestes proves s'han dut a terme solament en determinats departaments de salut, com el de València-La Fe i el de Requena, "a pesar de la insistència del sector" i ja des del mes de gener es va incorporar a la resta, a partir d'una incidència acumulada de 500 casos.

No obstant açò, Toro lamenta que el "descontrol de la situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana des del mes de gener i el procediment de vacunació han impedit dur-los a terme de manera normal". Ara, amb pràcticament totes les residències vacunades, el sector reclama proves serològiques de detecció d'anticossos.

"Les persones que treballen en el servicis socials tenen un tremend compromís amb les persones ateses. Volem reconéixer el titànic esforç que han fet, no només en el seu centre de treball, sinó les mesures que han pres en la seua vida personal per a protegir-se a si mateixos, als seus i a la gent que cuiden i aquestes dades reflecteixen el resultat obtingut", ha manifestat José María Toro.