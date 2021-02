El Xokas se incluye entre las grandes fortunas de España y a Broncano le da la risa: "Ahí te has flipado un poco"

El Xokas visitó este lunes La Resistencia. Junto a David Broncano, el streamer vivió una distendida entrevista en la que desveló, por ejemplo, que no hay intermediaros entre él y y los medios que quieren entrevistarle. No tiene representante, indicó el presentador, algo que aseveró el gallego. "Me lo gestiono todo yo", dijo.

Aunque reconoció que no tiene "ni idea de leyes", por lo que "el desconocimiento" a veces le hace "cometer algún error", El Xokas admitió que no se preocupa si gana "más o menos" con los contratos que ha ido firmado este tiempo, como el de Twitch.

Además, también habló de la polémica respecto a youtubers y streamers de irse de España a Andorra para tributar menos. Él se posicionó a favor de quedarse. "Respeto que la peña se pire, yo prefiero quedarme porque me gusta mi país y me gusta contribuir en que todo vaya bien", aseguró.

"Si te vas, pues oye, vete, no hay problema, yo prefiero que te quedes. Si las grandes fortunas nos quedamos...", argumentó El Xokas, momento en el que Broncano le cortó riéndose: "Ahí te has flipado un poco".

"Sí, ahí me he flipado un poco", admitió el streamer, también entre risas.

La anécdota no quedó ahí, ya que Broncano remató la faena asegurando: "Molaría Amancio Ortega y Florentino diciendo: 'mira las grandes fortunas, El Xokas, nosotros...".