Ikea obri una botiga 'pop up' en el Centre Comercial Saler aquest divendres

Segons ha explicat la directora de la botiga d'Alfafar, Carmen Spinola, "les restriccions imposades per la crisi sanitària que estem vivint han dificultat l'accés a les instal·lacions". Per açò, han buscat "una solució que s'adapte al nou escenari per a seguir facilitant inspiració i noves idees en decoració, sempre d'acord amb les normes oficials i garantint la seguretat dels nostres col·laboradors, clients i proveïdors".

En concret, en aquest espai es podrà accedir a parament, tèxtils i elements de decoració, organització i emmagatzematge, il·luminació i joc infantil. També hi haurà una selecció de productes d'alimentació d'IKEA Food i una zona de planificació i assessorament.

"Amb aquesta obertura fem un pas més en la nostra estratègia d'accessibilitat i oferim als valencians i valencianes un nou punt de contacte a València", ha assenyalat Spinola.

Amb aquest espai, IKEA continua avançant en el seu procés de transformació digital i expansió, per al qual invertirà 150 milions d'euros en els pròxims 3 anys i amb el qual pretén seguir adaptant-se a les necessitats del client. Aquest pla de transformació passa també per un canvi de model de botigues tradicionals a un model que a més de seguir comptant amb botigues físiques preveu nous punts de trobada on i off, connectant tots ells com un únic IKEA.