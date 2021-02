Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

¿Se puede denunciar a la constructora por malas calidades?

PREGUNTA Donde vivo, un edificio con malas calidades, tenemos vecinos muy molestos porque se les oye gritar por la noche o dar portazos, arrastrar sillas y muebles (a todas las horas del día ) y algunos vecinos estamos teniendo problemas por no poder dormir y por ansiedad derivado se los ruidos.

Mi consulta es si se puede, ya no tratar el tema con la policía para que haga mediciones (es complicado localizar este tipo de ruidos), sino denunciar a la constructora por las malas calidades del edificio, puesto que el problema es estructural y no es posible insonorizar las viviendas ya que los ruidos se transmiten por suelo, techo y paredes.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Para poder denunciar a la constructora es imprescindible que se realice un informe técnico que determine que existen vicios constructivos que afecten a la estructura del edificio así como a la habitabilidad de las viviendas y que se encuentren dentro del plazo para reclamarlos conforme a los establecido en el art. 17 de la Ley de Ordenación de la Edificación.

Acceso al garaje sucio

PREGUNTA Convivimos en una mancomunidad de unos 54 hogares y tenemos varios garajes gestionados por distintos administradores. En mi caso, puesto que compré la casa de segunda mano, he comprado una plaza en un garajes de una comunidad que no es la mía.

La cuestión es que el acceso al garaje no se limpia nunca, hay mucha suciedad, arañas enormes y he llegado a ver ratas. De hecho no hay contratado servicio de limpieza. ¿Puedo reclamar que se limpie este acceso?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo que me comenta en su consulta afecta claramente a la salubridad al acumularse gran volumen de suciedad y ratas. Es obligación de la comunidad garantizar la limpieza de las zonas y espacios comunes como es el caso del acceso al garaje.

En consecuencia, ponga los hechos en conocimiento del presidente de la comunidad o administrador de la finca para que la empresa de limpieza contratada limpie también esta zona.

Tres morosos veteranos

PREGUNTA En mi comunidad de 16 vecinos hay 3 morosos que acumulan ya cada uno una deuda en torno a los 3.000 euros. Esto pone al límite las cuentas de la comunidad. Todas las comunicaciones que les hemos hecho, de forma personal de buenas maneras y por carta, no han servido de nada.

¿La única solución es el juzgado? ¿Qué coste tiene denunciar y quién lo paga? ¿La demanda puede ser colectiva o tiene que ser individual contra cada uno de ellos?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si la vía amistosa no ha funcionado de forma que no proceden voluntariamente al pago de la cantidad adeudada, deberán acudir a la vía judicial para reclamarles el pago.

Para ello, deberán celebrar una junta, adoptar un acuerdo de liquidación de deuda en el caso de monitorio o presentar uno verbal dado que la cuantía es inferior a 6.000 euros.

Se presentará un procedimiento por cada deudor y como regla general paga las costas el demandado.

Bichos en el agua estancada

PREGUNTA Vivo en una bloque con 5 escaleras y una comunidad en cada escalera. Hay una piscina comunitaria compartida para toda la mancomunidad pero está rota y pierde agua. La reparación es cara y la mayoría de vecinos votan que no a hacer una derrama para repararla.

Lleva así años. El problema es que yo vivo en el bajo justo encima de la piscina, que no tiene mantenimiento ni limpieza. ¿Puedo obligar a la comunidad a reparar la piscina o al menos a que esté limpia? Es horrible la de mosquitos tigre y bichos que se crían en el agua estancada.

RESPUESTA En virtud de art. 10.1.a de la LPH la comunidad está obligada a ejecutar las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación tanto de sus servicios como de las instalaciones comunes como es el caso de la piscina.

Asimismo estas obras no solo tendrán como finalidad que la piscina funciona adecuadamente sino que con ello se garantizará la habitabilidad de su vivienda.