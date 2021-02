Consultorio de Vivienda: "¿Por falta de higiene de mi inquilino puedo rescindir el alquiler?, ¿me pueden denunciar a mí?"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Polémica chimenea

PREGUNTA Recientemente ha terminado la obra de mi casa, es una casa nueva, con vecinos en los laterares. Justo donde tenemos el patio y una pequeña terraza el vecino tiene una chimenea de leña. Cuando realizamos el plano no observamos dicha chimenea pero ya estaba instalada.

La duda es que aunque la chimenea esté antes que nuestra terraza nueva, ¿tengo que soportar que se me llene de hollín toda?

Y otra duda, en el caso de que suba la pared para que no me llegue el hollín y se quede en su parte, ¿el vecino podría subir fácilmente la chimenea y volver a tener el problema? En este caso, ¿podría reclamar algo o tiene toda la libertad para hacerlo?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Según la normativa vigente del Ayuntamiento de Madrid, al tratarse de una chimenea de obra debe contar con un tubo de extracción de humos. De esta forma se asegura evitar las molestias derivadas de los humos y el hollín.

El perro hace sus cosas en la azotea comunitaria

PREGUNTA En la comunidad de vecinos, en la cuarta planta, hay dos pisos. La salida a la azotea es comunitaria y es donde tendemos.

Una vecina de esa planta abre su puerta para que se le 'escape' el perro mínimo tres veces al día a que haga sus cosas, y luego un cubito de agua y listo. A algunos vecinos ha llegado a saltarnos haciéndonos arañazos.

Entenderse con la dueña es imposible ni pide disculpas ni lo remedia, ¿qué podemos hacer?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La azotea no es un lugar de recreo y esparcimiento de los animales y más aún cuando con ello se está causando actividades molestas, insalubres y, en su caso, peligrosas.

El presidente de la comunidad puede requerirle de forma fehaciente del cese inmediato de este tipo de actividad para que, si hace caso omiso, la comunidad pueda acordar acudir a la vía judicial ejercitando la correspondiente acción de cesación regulada en el art. 7.2 de la LPH.

Humedad peligrosa

PREGUNTA Vivo en un bajo subterráneo en Madrid. El piso tiene bastante humedad, lo cual afecta gravemente a mi salud (imposibilidad de respirar bien, estornudos y mucosidad constante). ¿Me recomendáis algo para solucionar este problema y poder vivir mejor?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Si las humedades se deben a un problema derivado de la capilaridad del terreno, le corresponde a la comunidad ejecutar las obras que sean necesarias para garantizar la estanqueidad y habitabilidad de su vivienda a tenor de lo dispuesto en el art. 10.1.a de la LPH.

Dirija un escrito al presidente informando de los hechos para que adopten las medidas necesarias para solventar su problema.

Mini trasteros en el garaje

PREGUNTA Tengo una duda respecto al procedimiento a seguir en mi comunidad. Vivo en un bloque de 4 plantas más bajo con 3 portales formando un total de 5 bloques viviendo en mancomunidad.

El problema es que no todos los pisos poseen trasteros, con la falta que hacen por el tema del espacio, etc... De ahí que la gente esté acumulando muchos enseres y objetos en ese espacio sobrante en el espacio que hay junto a la pared en la plaza de garaje, con el consiguiente riesgo que esto genera.

Sin embargo, existe la posibilidad de poder construir uno puesto que hay bastante espacio en el parking comunitario. Hay un vecino que empezó a construirlo y cuando estaba a punto de terminarlo se lo han parado.

He consultado con el presidente de la comunidad porque otros vecinos y yo mismo creemos que es una buena idea y sería una buena solución para solventar el tema de la acumulación pero me ha dicho que no se puede hacer nada.

No se puede construir el pequeño trastero pero los objetos siguen ahí y sin que se tomen medidas. ¿Se puede construir ese mini trastero de forma individualizada o no?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Según el PGOU de Madrid, las plazas de aparcamiento estarán destinadas únicamente al estacionamiento de vehículos. Por ello, no se pueden almacenar enseres, muebles u otros objetos a modo de trastero.

En cuanto a la construcción de nuevos trasteros, puede consultar en urbanismo sobre su viabilidad en zonas comunes del garaje.

Malos olores en la casa y en el rellano

PREGUNTA Tengo una inquilina en un piso de alquiler y varios vecinos se estan quejando de su falta de higiene (en principio dentro de casa), pero que ocasionalmente puede llegar a provocar olores en el rellano.

En caso de ir a mayores, ¿seria un motivo para rescindir el contrato de alquiler?, ¿qué documentacion necesitaría? ¿Podría llegar a denunciarme la comunidad de vecinos a mi?