Idayret, en 'First dates': "Siempre he sido mantenida por mis novios, no he tenido necesidad de trabajar"

"Me gusta seducir a las chicas, caer bien y he venido a First dates para encontrar a alguien que merezca la pena y dejarme llevar un poco". Así se presentó Adrián este lunes en el programa de Cuatro para buscar a su media naranja.

Carlos Sobera le preguntó sobre sus pasadas relaciones: "He tenido dos serias, pero no es que sea exigente, es que no hay conexión. Aunque sea buena persona, educado y guapo, es complicado encontrar a una chica que merezca la pena".

Su cita fue Idayret, una cubana afincada en Madrid, que señaló: "En el amor he tenido suerte porque los hombres con los que me he encontrado han sido muy cariñosos. Al inicio son muy atentos".

"Pero también han sido obsesivos. Se transforman y se ponen celosos, se preocupan por cosas que no suceden", añadió la camarera momentos antes de conocer a su pareja de la noche.

Adrián se deja llevar en su búsqueda de la mujer que merezca la pena y esa podría ser Idy 💕 #FirstDates15Fhttps://t.co/x6Ibzapq4Zpic.twitter.com/SYhm2VSjgN — First dates (@firstdates_tv) February 15, 2021

Tras comentar sus procedencias, si tendrían hijos en un futuro... Sobera procedió a acompañarles a la mesa para que comenzara la cena y, ya con la comida delante, conocerse un poco más.

Adrián le contó que "ahora soy profesor de tenis, pero antes era agente de viajes", mientras que Idayret comentó que "desde los 10 hasta los 14 años estuve en la Escuela de Deporte de Cuba".

El madrileño también le habló que sobre sus relaciones: "Siempre han sido latinas, pero hay que tener cuidado con quién andas porque la mayoría están acostumbradas a que el hombre pague y eso es machismo, no es cultura".

"No voy a trabajar para pagarle nada a ninguna mujer, el pagar es opcional, si te apetece y tienes ganas. Si lo hago, a mí también me gusta recibir porque no soy un 'pagafantas'. Soy guapo, joven y buena persona y creo que no es lo correcto", aseguró Adrián.

Adrián e Idayret, en 'First dates'. MEDIASET

Ya en los postres, el profesor de tenis le preguntó: "¿Qué has hecho en tu vida? ¿A qué te has dedicado?". La cubana le contestó que "siempre he sido mantenida por mis novios. Me han facilitado todo y no he tenido necesidad de trabajar".

"Si lo he hecho, ha sido por aburrimiento, con mis parejas en sus empresas o cosas así. No porque lo necesitara", admitió Idayret, dejando muy sorprendido a Adrián.

Al final, ninguno de los dos tuvo mucho interés en una segunda cita: "No tenemos nada en común y creo que no deberías depender de ningún hombre. Hacerte valer como mujer porque tienes una mentalidad machista", comentó Adrián.

"No todas las latinas son interesadas", añadió, comentario que ofendió a la cubana: "¿Me estás llamando interesada?", a lo que el madrileño contestó afirmativamente y dando por concluida la cita.