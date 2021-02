Generalitat vacunarà aquesta setmana més de 25.000 majors de 90 anys i grans persones depenents no institucionalitzades

Tant les persones que necessiten intenses mesures de suport i no estan institucionalitzades com aquelles majors de 90 anys s'incardinen, per la seua "vulnerabilitat", en els "grups prioritaris" de vacunació definits en l'estratègia coordinada entre el Ministeri i les comunitats, segons ha recordat la Conselleria de Sanitat en un comunicat.

A més d'elles estan els i les professionals de l'odontologia, higiene dental i altre personal sanitari que atén pacients sense mascareta i durant un temps superior a 15 minuts. Per a aquests últims professionals i per a les mútues, se'n van a subministrar un total de 7.500 dosis aquesta setmana.

A més d'iniciar la vacunació en grans dependents no institucionalitzats, majors de 90 anys i odontòlegs i odontòlogues, aquesta setmana està previst que continue la vacunació de les persones incloses en altres grups prioritaris que van començar abans el procés.

És el cas de residents i personal de centres de persones majors i d'atenció a grans dependents institucionalitzats que ja han rebut una primera dosi de la vacuna o que tenen pendents les dos perquè estan contagiades, hospitalitzades, han estat en quarantena, aïllament o són noves incorporacions laborals o residencials. En les residències se'n van a administrar aproximadament 3.000 dosis aquesta setmana i en els centres de dia altres 14.500.

També hi ha reservades 15.000 dosis més de la vacuna contra la covid-19 per a professionals de la sanitat pública i privada pendents d'immunitzar totalment o parcialment (a falta d'una dosi per a completar la pauta d'immunització plena).

Les tres vacunes autoritzades a Espanya fins al moment per a lluitar contra la covid-19 són les de Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca. Totes tenen nivells adequats d'eficàcia i seguretat, si bé presenten diferents característiques quant a logística i perfils de població en les quals han sigut assajades.

A la Comunitat Valenciana, Pfizer es destina majoritàriament als col·lectius de persones de major edat mentre que Moderna i AstraZeneca són principalment per a personal sanitari.