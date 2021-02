Cvirus.- Csif exigeix a Educació un calendari de distribució de mascaretes i que amplie el repartiment de filtres HEPA

La central sindical insisteix que la distribució que ha començat a realitzar aquesta setmana no pot convertir-se en "un fet aïllat" i recorda a Conselleria que, "com a ocupador, té l'obligació de protegir la seua plantilla".

En eixe sentit, ha recalcat que encara que hui, cinc mesos després d'iniciat el curs, hagen començat a arribar als centres mascaretes FFP2 enviades per Conselleria per al personal docent, eixa circumstància no pot limitar-se a aquesta setmana o a afirmar que entregaran més "a mesura que vagen rebent".

Per contra, ha reclamat un calendari "exhaustiu", amb una planificació i previsió d'entrega contínues que cobrisca les necessitats per a "garantir la seguretat en les aules".

Per eixe motiu, a més del repartiment planificat i constant de mascaretes mentre es perllongue la situació actual de pandèmia, CSIF també exigeix a Conselleria que amplie la instal·lació de filtres HEPA, ja que els 8.000 que va anunciar i la distribució dels quals no ha completat a penes cobreixen el 20% de les aules.

El sindicat reclama filtres per a depurar l'aire en tots els espais educatius i lamenta que en molts casos Conselleria s'haja "desentès" d'eixa tasca i l'haja deixat en mans o de l'equip directiu o de la bona voluntat de les AMPA. CSIF insta Educació a "aplicar mesures preventives i no anar sempre a remolc dels esdeveniments, amb actuacions tardanes".

En aquest sentit el sindicat considera necessària, i així ho demanarà de nou en Mesa Sectorial, l'elaboració de "un pla estratègic de coordinació i compra comuna de material per a tot el sistema educatiu públic valencià", la qual cosa "permetria estalviar en les compres, en adquirir grans quantitats, i disposar del material necessari per a garantir la protecció del personal docent en els centres". En eixa compra inclouria mascaretes FFP2, filtres HEPA o mesuradors de CO2.