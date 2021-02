Ashley Judd es ingresada en la UCI después de un accidente "desgarrador" en la selva del Congo

La actriz Ashley Judd ha anunciado que se encuentra ingresada en una Unidad de Cuidados Intensivos tras ser operada para tratar de paliar las lesiones que se produjo en una pierna en mitad de la selva del Congo.

La actriz de Divergente y Doble Traición, y una de las que más pleitos mantienen con el exmagnate del cine Harvey Weinstein, contó en una historia de Instagram junto al periodista Nicholas Kristof, del New York Times, que tropezó con un árbol caído mientras realizaba una expedición nocturna para investigar simios bonobos en la República Democrática del Congo.

"Lo que siguió fueron 55 horas increíblemente desgarradoras", comenzó contando la actriz. "Lo primero fueron cinco horas de estar acostado en el suelo del bosque... mordiendo un palo, aullando como un animal salvaje. Sabiendo que ese era el comienzo de muchas más horas".

Después de inmovilizarle la pierna la llevaron "una hora y media en una hamaca" por "colinas y a través del río", explicó. Después un motociclista transportó a Ashley 6 horas hasta una cabaña en la ciudad de Jolu donde pasó la noche.

"Tuve que sujetar físicamente la parte superior de mi tibia rota", explicó sobre el viaje en motocicleta. Luego fue trasladada en avión a la capital, Kinshasa, y esperó otras 24 horas antes de poder volar a un hospital en Sudáfrica para ser operada.

Para hacer ver el alcance de su agonía explicaba: "Estamos hablando no solo de la falta de electricidad, si no de la falta de una simple pastilla para aliviar el dolor cuando te has roto una pierna en cuatro sitios y tienes daño en los nervios".

Aún así, hacía ver la suerte que ella ha tenido y agradecía a sus acompañantes congoleños la ayuda que le prestaron. "La diferencia entre una persona congoleña y yo es el seguro de viaje que me permitió, 55 horas después de mi accidente, llegar a una mesa de operaciones en Sudáfrica".

La recuperación será larga y complicada. "Por supuesto, caminaré de nuevo, porque estoy decidida y creo en la ciencia moderna, y también creo en los milagros, pero no hay plazo de tiempo para saber cuándo volveré a ser bípeda", decía sobre su recuperación.