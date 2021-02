Armengol expresa respeto por manifestaciones pero advierte que 'está en juego la vida de muchas personas.

En una rueda de prensa en la que ha anunciado la remodelación del Ejecutivo, Armengol ha asegurado que respeta la convocatoria de la marcha motorizada pero ha insistido en la necesidad de "estar alerta" porque "el virus tiene consecuencias letales para muchas personas".

La jefa del Ejecutivo ha asegurado que no se opone a que la ciudadanía exprese su opinión "como considere oportuno" pero ha resaltado que debe hacerse "siguiendo la legalidad" sabiendo que determinados comportamientos que no están "dentro de la normativa" como que se produzcan aglomeraciones o no se emplee la mascarilla, pueden tener consecuencias negativas en un contexto de pandemia.