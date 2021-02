Salud espera vacunar con la primera dosis a más de 600 mayores de 80 años la próxima semana en Cartagena

Así lo ha comunicado este viernes el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid-19 en la Región de Murcia, Jaime Pérez, quien ha explicado que el primer día de vacunación será el martes, y en esa jornada se administrarán unas 250 dosis de Moderna.

La administración de las vacunas se realizará de forma progresiva, es decir, de mayor a menor edad, y siempre con cita previa.

Además, Pérez ha indicado la Consejería espera vacunar, también la semana que viene, a más personas de ese colectivo en "la mayoría" de los centros de salud y puntos de vacunación de la Región de Murcia, si bien ha evitado dar cifras y lugares porque aún se está planificando el proceso.

En este sentido, ha advertido de que el número de vacunas que se administrarán dependerá de las que envíe el Ministerio de Sanidad, porque "tenemos pocas dosis" y, en estos momentos, la mayoría "están comprometidas para segundas dosis".

El portavoz técnico del Comité ha manifestado que, según el último informe ministerial, la Región de Murcia ya ha administrado el 81,4 por ciento de las dosis recibidas, un dato "algo superior" a la media nacional, que se sitúa en el 79,6 por ciento. Así, hasta el momento se han puesto 81.470 dosis, de las que 29.721 corresponden a la segunda.

Pérez ha recordado que Salud esperaba recibir para las primeras tres semanas de marzo 45 bandejas, con 195 viales de seis dosis cada uno (52.650 dosis en total). Sin embargo, el 3 de febrero el Ministerio informó de que recortaba el envío en unas 11.700, alegando que parte del colectivo de mayores de 80 años ya se había incluido en los grupos 1 y 4 (personas institucionalizadas y grandes dependientes).

Con esta revisión, la Región recibirá hasta el 15 de marzo un total de 35 bandejas (40.950 dosis de Pfizer), lo que "ha obligado a revisar nuestras estrategias para adaptar el ritmo de vacunación a las dosis entregadas".

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Pérez ha comentado que la primera quincena del mes de febrero finaliza "con un escenario mejor" del que había a comienzos de mes, si bien ha precisado que esto "no nos puede llevar a la relajación porque sabemos las consecuencias de la misma".

Así, ha detallado que poco a poco se va recobrando la actividad de las consultas externas y en los centros de salud. De ellos, el 16 por ciento se encuentra en nivel rojo -frente al 90 por ciento de la semana pasada-, el 45 en naranja y el 39 en amarillo.

De cara al fin de semana ha recordado que la mejora registrada se "debe al esfuerzo de todos", en el que "debemos persistir" respetando las medidas sanitarias establecidas, entre las que se encuentran el uso de mascarilla, el lavado de manos, ventilación de espacios cerrados y distanciamiento social.

Y es que, según ha apuntado, la Región continúa en nivel de alerta extremo y la situación de las UCI sigue siendo "muy delicada", por lo que "no podemos confiarnos".

En este punto se ha referido a las variantes del coronavirus para recordar que la Región de Murcia ha registrado hasta el momento 62 casos de la cepa británica, que tiene un mayor nivel de transmisión, lo que abre "una nueva realidad" en la que se hace necesario "ser más prudentes que nunca".

VACUNA DE ASTRAZENECA

Preguntado sobre la aplicación de la vacuna AstraZeneca -recomendada para personas de hasta 55 años-, Pérez ha avanzado que este viernes ha comenzado a administrarse en el complejo deportivo Felipe VI de Lorca a sanitarios del grupo de riesgo 3B.

"Estamos a la espera de tener listados por parte de los grupos 6A, B y C, que esperamos tener la próxima semana y, en función de eso, iremos vacunando con esta vacuna de la que, afortunadamente, vamos a tener dosis", ha dicho al respecto.

En relación a las vacunas de Pfizer, ha comentado que la Consejería está pendiente de una actualización de la ficha técnica por parte de la Agencia del Medicamento para poder inocular a grandes dependientes inmovilizados en domicilios, algo que espera se resuelva la próxima semana.

POLÉMICAS DECLARACIONES DEL JUEZ DEL TSJPV

Pérez también se ha referido a las declaraciones del juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Luis Ángel Garrido, quien aseguró, tras permitir la reapertura de los bares en esa comunidad, que un epidemiólogo "es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo".

"Es una oposición previa, igual que la de judicatura, y un 'cursillo' de cuatro años; (hay que) ir aprobando los diferentes 'cursillos' año a año y, después de eso, ya eres epidemiólogo oficial, preventivista, salubrista, con un título sanitario de médico especialista en Medicina Preventiva", ha aseverado.

REFUERZO DE LA VIGILANCIA POR EL CARNAVAL

Por último, el portavoz del Comité de Seguimiento Covid ha señalado que, de cara al Carnaval, se debería reforzar la vigilancia de las policías locales "dentro de la normativa". "Ahora mismo no nos podemos juntar más que con convivientes; fiestas particulares no es legal hacerlo, con lo que lo que pedimos es responsabilidad y, si no hay, que la Policía Local intervenga", ha apostillado al respecto.