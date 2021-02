Cvirus.- Els contagis descendeixen a 2.911, però les morts no baixen del centenar per tercer dia consecutiu

20M EP

NOTICIA

Els contagis per coronavirus segueixen en descens a la Comunitat Valenciana, amb 2.911 nous casos, però els morts continuen sense baixar del centenar per tercer dia consecutiu després de comunicar 106 decessos en les últimes 24 hores. Per la seua banda, els hospitals valencians tenen 189 ingressats i 18 llits d'UCI ocupats menys que ahir, segons l'última actualització de la Conselleria de Sanitat.