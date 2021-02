Resultats de les eleccions de Catalunya 2021 en Tarragona y municipis

Les eleccions a Catalunya se celebren aquest diumenge 14 de febrer en un ambient enrarit per la situació derivada de la pandemia de la Covid, en els que seran els primers comicis celebrats sota restriccions de mobilitat i control després d'un any de convivència amb el virus, per evitar un repunt en els contagis.

Els col·legis electorals han obert a les 09.00 hores i la seva disponibilitat pel vot s'ha mantingut durant tota la jornada, fins les 20.00 hores. Pots consultar a continuació els resultats provisionals durant el recompte electoral en Tarragona.