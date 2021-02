Resultats de les eleccions de Catalunya 2021

Les eleccions a Catalunya se celebren aquest diumenge 14 de febrer en un ambient enrarit per la situació derivada de la pandemia de la Covid, en els que seran els primers comicis celebrats sota restriccions de mobilitat i control després d'un any de convivència amb el virus, per evitar un repunt en els contagis.

Els collegis electorals han obert a les 09.00 hores i la seva disponibilitat pel vot s'ha mantingut durant tota la jornada, fins les 20.00 hores. Pots consultar a continuació els resultats provisionals durant el recompte electoral.

Qui pactarà amb qui després de les eleccions catalanes del 14 de febrer? Segons Ivan Serrano, analista i estadista polític de la UOC, existeixen tres grans temes que determinaran la resposta a la gran pregunta.

Un gran condicionant que determinarà els pactes electorals serà, per suposat, qui quedarà primer a les eleccions, tot i que sigui per poca diferència. Les enquestes assenyalen un triple empat entre ERC, PSC, i JxCat, amb els de Junts una mica per darrere. Però aquí l'important és qui queda primer, encara que sigui per un escó. "El que queda primer té una certa prioritat per intentar formar govern".

Aquesta serà la gran sorpresa de la nit electoral: descobrir qui serà el primer partit que pugui tenir aquesta responsabilitat. De totes maneres, cal recordar que aquest és només un factor més. No és determinant, com bé va poder comprovar Ciutadans després de les eleccions de 2017. Llavors, el partit taronja va quedar com a primera força política a Catalunya amb 36 escons, però no va aconseguir els suports suficients per a governar.

Quines combinacions hi poden haver?

Ara mateix, vàries. Per una banda, un govern d'ERC i JxCat si hi ha una majoria independentista. Per altra, un tripartit d'esquerres entre PSC, ERC i Comuns. No obstant, aquest últim és més complicat: "Tècnicament és viable, però políticament no ho seria a dia d'avui", opina l'expert.