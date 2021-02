Después de que hace unos días Sara Carbonero fuese operada de urgencia, ahora se recupera favorablemente en la Clínica Universidad de Navarra donde se encuentra ingresada. Según ha avanzado Ya es mediodía la presentadora puede recibir el alta en los próximos días.

Aunque no se han desvelado muchos datos sobre esta nueva operación, no ha estado sola en este nuevo bache. Y es que cuenta con el apoyo de su marido, Iker Casillas, que no se separa de ella, tal y como muestra Semana en exclusiva. Hay que recordar que además, su madre, su hermana y su amiga, Isabel Jiménez, tampoco se han separado de la periodista desde que ingresó.

Ahora, todos ellos pueden respirar tranquilos ya que fuentes cercanas a la familia aseguran que Sara podrá reincorporarse a su puesto de trabajo en radio Marca a principios de la próxima semana debido al éxito de la operación y su posterior recuperación.

La última vez que la periodista pudo acudir a Radio Marca fue el pasado 2 de febrero cuando recibió la visita de David Cantero, quien está al frente de lunes a viernes de Informativos Telecinco. Sara Carbonero todos los martes y jueves a las 17 horas, tiene su propia sección, Que siga el baile, dentro del programa T4.