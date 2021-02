Cvirus.- Conhostur sol·licita a la Generalitat una reunió "urgent" per a abordar la reobertura de l'hoteleria

Precisament aquest dijous, Puig ha afirmat en la sessió de control de les Corts que les restriccions fixades per a frenar l'avanç del coronavirus s'alçaran "quan siga possible des del punt de vista epidemiològic" i ha aclarit que a "ningú" li interessa "mantindre-les per mantindre-les": "No tenim una posició obsessiva. Tot el contrari, volem superar la pandèmia".

Serà també aquest dijous quan es reunisca la Comissió Interdepartamental d'actuació contra la Covid-19, una cita en la qual s'abordarà la pròrroga de les restriccions ara en vigor.

Davant la "incertesa" que existeix en aquests moments, Conhostur reclama al cap del Consell que, després de quasi un any de restriccions, engegue una taula de treball amb els responsables de les diferents àrees de l'Administració per a "mantindre oberta la interlocució i poder participar de forma activa des del sector en la reobertura de l'activitat empresarial".

Conhostur -que aglutina la Federació Empresarial d'Hoteleria de València (Hoteleria València), l'Associació Provincial d'Empresaris d'Hoteleria i Turisme de Castelló (ASHOTUR) i la Federació Empresarial d'Hoteleria de la Província d'Alacant (FEHPA)- ha advertit que "el sector hosteler es troba en una situació d'"extrema gravetat".

Es tracta d'un escenari "crític" tant per als propietaris de les empreses d'hoteleria que, en molts casos, ja no podran obrir els seus negocis, com per als milers d'ocupacions directes i indirectes que depenen d'aquest sector, adverteix l'organització autonòmica.

En aquest context, predomina un sentiment de "gran pessimisme, incertesa i descontent que està derivant fins i tot en moviments que criden a la insubmissió", lamenta. En aquest punt, i "entenent el grau de desesperació de milers d'empreses i famílies que viuen de l'hoteleria, des de Conhostur volen reiterar el seu rebuig a eixa postura, que considera que "no és la via per a aconseguir l'objectiu comú que perseguim i no és un altre que recuperar el dret a poder treballar i exercir l'activitat empresarial".

UN MES TANCATS "SENSE REBRE CAP AJUDA"

"Quan pràcticament es compleix un mes del tancament de l'hoteleria, no ha arribat cap ajuda real dirigida al sector. Al marge de la propaganda política, l'única veritat a dia de hui és que cap hosteler ha cobrat res per a compensar el tancament", asseguren des de Conhostur.

Per açò, l'organització segueix insistint en la necessitat d'ampliar les dotacions pressupostàries destinades al 'Pla Resistir'. Al seu entendre, "és imprescindible que la prolongació de les restriccions s'acompanye de mesures econòmiques a l'altura del rescat que necessita aquest sector al qual se li ha privat del dret a treballar".

Així mateix Conhostur reclama conéixer els informes tècnics que justifiquen la decisió de prorrogar el tancament adoptada per la Generalitat, ja que fins a hui, "no se'ns ha traslladat cap informe que demostre que l'hoteleria siga el principal focus de contagi". Mentrestant, i com venim denunciant, se segueixen succeint les festes il·legals, les concentracions de públic en parcs i platges o els botellots", conclou el comunicat.